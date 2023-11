Дмитрий Чернышенко на форуме «Россия» открыл экспозицию, посвященную внутреннему туризму

Source: MIL-OSI Russian Language News

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко и заместитель министра экономического развития Сергей Назаров приняли участие в открытии выставочного пространства «Почувствуй Россию», которое презентовали на ВДНХ в рамках выставки-форума «Россия» Минэкономразвития России и АНО «Национальные приоритеты».

Пространство павильона «Почувствуй Россию» Министерства экономического развития РФ разделено на девять макрозон, посвященных большим туристическим территориям России. Среди них – Балтика и Север, морские курорты, города Золотого кольца, Большая Волга, Урал, Сибирь и Дальний Восток, Кавказ и Юг России. Экспозиция задействует мультимедийные возможности, чтобы создать эффект погружения и в полной мере передать самобытную атмосферу каждого региона.

«Одна из главных задач экспозиции – показать возможности внутреннего туризма и изменения, которые произошли в регионах за последнее время, чтобы туризм стал доступнее, интереснее и безопаснее. У нас огромная территория, которая покрывает девять часовых поясов, все климатические зоны. Важно, чтобы вовремя создавалась инфраструктура и весь сервис был на высоком уровне. Поэтому по поручению Президента реализуется нацпроект «Туризм и индустрия гостеприимства», – сказал вице-премьер.

Дмитрий Чернышенко сообщил, что гости павильона могут отправиться в виртуальное путешествие по стране, что вдохновит их на реальную поездку. «Регионы развивают различные виды туризма – научно-популярный, курортный, гастрономический, экскурсионно-познавательный, экологический, деловой, промышленный. На выставке можно получить консультации по подбору туристических путевок и спланировать будущую поездку», – добавил он.

Для полного погружения задействованы современные технологии. Мультимедийные эффекты передают даже запахи и звуки территорий. У каждой макротерритории – свои тактильные поверхности, визуальные эффекты: регионы страны можно в буквальном смысле почувствовать, потрогать и послушать. Например, в зоне Большого Кавказа можно посидеть на горнолыжном подъемнике, поймать эхо и вдохнуть горную свежесть. В пространстве Большой Волги будет возможность встать за штурвал круизного лайнера, а на Дальнем Востоке посетители смогут послушать, как звучит кипящий гейзер и прикоснуться к вулкану.

Такая мультисенсорность создает эффект полного погружения и вдохновляет отправиться в настоящее путешествие. Благодаря выставке посетители узнают множество интересных и необычных фактов о нашей стране – ее уникальных природных объектах, исторических памятниках, многовековых традициях, современном искусстве, народных ремеслах, промышленных гигантах и многом другом.

У гостей есть возможность испытать ощущения и получить эмоции близкие к тем, какие человек переживает, находясь в путешествии и на природе. Для этого создан уникальный видеоконтент.

«Мы подготовили насыщенную программу, которая будет интересна любителям путешествий, семьям с детьми, а также профессионалам туротрасли. Состоятся презентации для российских и зарубежных туроператоров, которым мы представим перспективные направления внутреннего туризма. Во время работы выставки будут проходить дни макротерриторий, в рамках которых регионы представят свои развлекательные программы, дегустации и мастер-классы, связанные с промыслами, обычаями и традициями», – сообщил заместитель министра экономического развития Сергей Назаров.

Посетители экспозиции смогут принять участие в розыгрыше туров, квестах, мастер-классах, экскурсионных программах, воспользоваться аудиогидом, получить консультации по подбору туристических продуктов и спланировать свое следующее путешествие. Экспозиция «Почувствуй Россию» располагается в павильоне D и будет открыта для посетителей до 12 апреля 2024 года.

