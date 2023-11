Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Ministry of Economic Development (Russia) – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

br/>Усиление внешних негативных факторов обуславливает необходимость использования в работе экономических интеграционных объединений эффективных методов стратегического планирования. В настоящее время в ЕАЭС завершается работа над подготовкой Декларации о дальнейшем развитии интеграционных процессов на период до 2030 и 2045 годов, которая определит ключевые векторы стратегического развития евразийской экономической интеграции. Об этом заявил заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вольвач в ходе пленарной сессии «Образ ЕАЭС – 2030» на ежегодной международной научной конференции «VI Ефимовские чтения».

ЕАЭС функционирует с 2015 года и за этот период на практике продемонстрировал, что интеграция дает дополнительные возможности для экономического развития государств – членов, в том числе благодаря большому производственному и ресурсному потенциалу.

«Страны Союза полностью обеспечивают себя газом, нефтью, нефтепродуктами и электроэнергией. Выпуск сельхозтоваров стабильно растет: по итогам прошлого года рост достиг почти 9,4% (11,5 трлн руб.), а в январе-июле текущего года приблизился к 2%. Расширяется промышленное производство, рост в котором в январе-августе 2023 г. составил 3,2% по отношению к аналогичному периоду 2022 года. В целом за 2015-2022 г. промышленное производство увеличилось почти на 17%», – отметил замглавы Минэкономразвития России.

Заместитель министра поделился личным видением образа «ЕАЭС – 2030» и раскрыл основные направления перспективного интеграционного строительства. В их число входят эффективное функционирование общего рынка ЕАЭС, развитие кооперационного взаимодействия, формирование общего финансового рынка и общего пространства в транспортно-логистической сфере.

В ЕАЭС уже продлена большая работа по устранению барьеров в торговле, унификации стандартов, сформирован общий рынок госзакупок и фармрынок, продолжается реализация интеграционного потенциала в транспортно-логистической и энергетической сферах.

При этом продолжение слаженной работы стран Союза по указанным направлениям во многом зависит от успешной реализации взаимовыгодных проектов в различных областях с ориентиром на сокращение зависимости от контролируемых недружественными странами механизмов международных экономических связей. Усилия совместной работы на этом направлении подтверждаются цифрами – растет доля расчетов в национальных валютах: если в 2021 г. показатель составлял 73,5%, в прошлом году – 81,5%, то по итогам первого квартала текущего года – 89%.

Дмитрий Вольвач также отметил важную роль развития сотрудничества в сферах, имеющих интеграционный потенциал, в том числе в образовании и науке – новом направлении совместной работы «пятерки», которое обозначил Президент России Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета в мае 2023 года.

«Работа над реализацией «свободы знаний» – это комплексная задача по формированию общего пространства комфортной среды для человека, построенной на экономике знаний. При этом одно из ключевых мест в этом пространстве необходимо уделить молодому поколению как дополнительному «драйверу» евразийской интеграции», – подчеркнул замглавы Минэкономразвития.

По его мнению, потенциал евразийской экономической интеграции сможет стать фактором преодоления кризисных явлений в туристической отрасли – одной из наиболее динамичных в мировой экономике. Каждая страна Союза, имея особую историю, природный потенциал, богатейшее культурное наследие, способна предоставить туристам самые разнообразные виды отдыха.

В заключение заместитель министра рассказал о роли Союза в формировании устойчивых связей между заинтересованными государствами и интеграционными объединениями в рамках формирования Большого Евразийского партнерства. Диалог с ключевыми игроками евразийского региона выстраивается при помощи широкого спектра инструментов – от формирования мотивационной основы для вступления в ЕАЭС или присоединении к нему новых участников в статусе наблюдателей до заключения соглашений о свободной торговле и создания системы гибкого отраслевого сотрудничества с ключевыми партнёрами. Это обеспечит достижение нового качества интеграции и позволит ЕАЭС выступить в качестве центральной «точки сборки» для различных интеграционных контуров на пространстве Евразии.

«В случае реализации проактивного сценария развития в 2030 г. ЕАЭС будет выглядеть следующим образом: взаимная торговля вырастет почти в 2 раза – с 5,6 до 8,1 трлн руб., торговля с внешними партнерами увеличится на 25% – с 62,3 до 76,3 трлн руб., накопленные инвестиции вырастут в 2 раза – с 1,6 до 3,3 трлн руб. за 2022 – 2030 гг.», – резюмировал Дмитрий Вольвач.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI