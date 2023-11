Две участницы из Российской Федерации победили в конкурсе проектов женщин-предпринимателей «APEC BEST AWARD»

Source: MIL-OSI Russian Language News

ноября Минэкономразвития России совместно с Комитетом по развитию женского предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» при поддержке Совета Федерации РФ и Министерства иностранных дел РФ провели 8-й международный конкурс проектов женщин-предпринимателей «APEC BEST AWARD». В этом году мероприятие прошло под девизом «Женский бизнес: открытие новых возможностей для устойчивого будущего».

Российская предпринимательница Дельгир Сарангова, основатель и руководитель компании «Ойрат» по производству мясной продукции премиального качества (Республика Калмыкия) получила главную номинацию – Гран-при APEC BEST AWARD. Еще одной россиянке – Елене Виноградовой, основательнице компании «WayWoodHouse» по строительству современных деревянных домов (Вологодская область) – достался приз в номинации «Лучший креативный экономический проект».

В финал конкурса также вышла российская предпринимательница Ирина Кобец из Волгоградской области, представившая свою компанию «Product Kobets Design», специализирующуюся на дизайне и производстве светильников. При этом на национальном этапе заявки на конкурс подали более 20 россиянок из Башкортостана, Бурятии, Волгоградской и Калужской областей, Краснодарского и Приморского края и других регионов России.

«Россия уделяет особое внимание развитию женского предпринимательства. Женская предпринимательская активность играет важную роль в стимулировании экономического роста, развитии инноваций и создании новых рабочих мест, – отметил Директор Департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Никита Кондратьев. – Примечательно, что женская половина населения положительно оценивает возможности, открывающиеся в бизнес-сфере. Согласно недавнему опросу, 88 % женщин в России рассматривают предпринимательство как перспективный вид деятельности, а 67 % указали на то, что могли бы самостоятельно начать свое дело».

На международном этапе свои проекты представили 16 участниц из России, Брунея, Вьетнама, Индонезии, Китая, Малайзии, Новой Зеландии, Перу, Таиланда, Филиппин и Республики Корея. Участницы представили проекты в области производства пищевой и текстильной продукции, электроники и информационных технологий, косметологии, а также проекты в социальной сфере, в том числе по продвижению женского лидерства и популяризации традиций коренных народов.

Международный конкурс «APEC BEST AWARD», проводимый с 2015 года, направлен на определение наиболее эффективных и успешных моделей и практик женского бизнеса, содействие в привлечении потенциальных инвесторов и иностранных партнеров, а также установлении контактов между представительницами деловых кругов экономик АТЭС.

