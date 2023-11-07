Два многофункциональных центра построят в ТиНАО по городской программе

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Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Инвестор построит два многофункциональных центра (МФЦ) общей площадью около 25,5 тысячи квадратных метров в рамках городской программы стимулирования создания мест приложения труда. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«В рамках проекта предусмотрено строительство двух многофункциональных центров площадью 13,1 и 12,4 тысячи квадратных метров. Они появятся в деревне Алхимово вблизи одноименного жилого комплекса. Соглашение с застройщиком — группой “Самолет” — подписано на три года. Инвестиции в проект составят 2,2 миллиарда рублей. В рамках городской программы там планируется создать 725 рабочих мест», — рассказал Владимир Ефимов.

Дополнительные рабочие места в развивающихся районах позволят местным жителям работать в комфортных условиях недалеко от дома, а также разгрузить транспортную сеть Москвы. По условиям городской программы стимулирования создания мест приложения труда девелопер частично или полностью освобождается от платы за изменение вида разрешенного использования земельного участка, на котором возводит жилые дома, если дополнительно инвестирует в строительство объекта, где появятся новые рабочие места.

«Это не первый проект, реализуемый группой “Самолет” в рамках программы. Помимо двух МФЦ застройщик возведет 15 объектов, среди которых Центр подготовки сборных команд Российской федерации баскетбола, три центра инноваций и импортозамещения, пять детских садов, три школы и торговый центр», — рассказал Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Изначально программа была направлена на строительство только промышленных объектов и офисов, но затем перечень существенно расширили, в том числе по запросам бизнеса. Сегодня у инвесторов есть возможность получать льготы при возведении объектов науки и образования, здравоохранения и социального обеспечения, спорта и культуры, общественного питания, торгово-развлекательных центров и других многофункциональных объектов. В конце декабря 2021 года программу распространили и на гостиницы. Весной 2022-го в нее включили объекты, предназначенные для оказания комплексных логистических услуг.

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Кроме того, в программу внесли изменения, которые дают возможность увеличивать объем преференций: инвесторы могут взять на себя обязательства по строительству объекта в сжатые сроки и при этом получить повышенную льготу. Так, при сокращении времени создания мест приложения труда на 6–12 месяцев она увеличится на пять процентов, более одного года — на 10 процентов.

Принять участие в программе могут не только девелоперы, которые планируют реализацию своего проекта, но и те, кто уже возводит жилые дома в Москве. При этом земельные участки под застройку жилья и создание мест приложения труда могут находиться в разных районах. Направлять заявки на участие в программе застройщики могут через онлайн-сервис на инвестиционном портале Москвы.

Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы можно узнать на сайте economy.mos.ru.

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