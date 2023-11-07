Город выставил на торги участок для строительства торгово-бытового объекта в поселении Кленовском

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

На городские торги по аренде выставили участок в Троицком административном округе под строительство торгово-бытового объекта. Об этом сообщил руководитель столичного Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

«Земельный участок площадью 2,3 тысячи квадратных метров расположен в поселении Кленовском Троицкого административного округа. Размер годовой арендной платы определится по итогам открытого аукциона. Договор с победителем подпишут на 2,5 года. Он сможет построить на участке двухэтажное здание общей площадью до 1,1 тысячи квадратных метров и открыть в нем магазин, мастерскую, ателье, парикмахерскую или прачечную», — рассказал Иван Щербаков.

Участок находится в трех километрах от Варшавского шоссе. Площадь застройки может достигать 575 квадратных метров, высота — 10 метров. Также предусмотрена возможность организации парковки на 13 автомобилей. После того как объект построят, введут в эксплуатацию и оформят в собственность, инвестор сможет до конца срока аренды приобрести участок по исключительному праву.

Онлайн-аукцион пройдет 23 ноября, заявки на участие в нем можно подать до 20 ноября. Для этого необходима регистрация на электронной торговой площадке «Росэлторг» и усиленная квалифицированная электронная подпись.

Москва — город, развивающий предпринимательство. Столица выставляет на торги различное имущество, а витриной предлагаемых объектов выступает инвестиционный портал Москвы. В разделе «Имущество от города» публикуется вся необходимая информация о лотах: фотографии, документация, условия и форма реализации. Среди предложений — здания и помещения под развитие бизнеса, земельные участки под строительство коммерческих объектов, нестационарные торговые объекты в общественных пространствах столицы. Участвовать в городских торгах можно не выходя из дома — вся процедура от момента публикации до подписания договора проходит онлайн.

Больше об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы — на сайте economy.mos.ru.

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