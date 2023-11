Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Продолжается строительство южного вестибюля станции Лианозово первого Московского центрального диаметра (МЦД-1). Он соединит Лианозовский проезд и Дубнинскую улицу. Сейчас специалисты занимаются отделочными работами, монтажом лестничных сходов и эскалаторов.

После окончания всех работ жители смогут пользоваться удобным транзитным переходом. Помимо этого, организуют удобный выход к автобусным остановкам.

В этом году здесь открыли обновленный вокзал. Его северный вестибюль связал железнодорожную платформу с метро. Для пассажиров МЦД-1 станция Лианозово стала первой удобной пересадкой на пути в Москву.

«Лианозово — важный транспортный узел сразу для двух районов столицы: Лианозова и Дмитровского. Это первая станция из области, где можно пересесть на метро — Люблинско-Дмитровскую линию. Сейчас мы продолжаем развивать этот московский городской вокзал, чтобы сделать его еще комфортнее. Скоро здесь появится южный вестибюль с лифтами, эскалаторами и удобным выходом к остановкам автобусов. Жители прилегающих районов смогут безопасно пересекать железную дорогу по подземному транзитному переходу. Строительство ведем по поручению Сергея Собянина», — отметил заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

На МЦД появляется все больше городских вокзалов, которые отвечают стандартам московского транспорта. На МЦД-1 строят вокзал Петровско-Разумовская, на МЦД-2 реконструируют Курский вокзал, на МЦД-3 откроются станции Малино, Рижская и Митьково, а на МЦД-4 — Беговая и Рижская.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI