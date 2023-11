В павильоне «Роснефти» на ВДНХ прошли краеведческие лекции красноярских ученых

Source: MIL-OSI Russian Language News

В павильоне «Роснефти» на международной выставке-форуме «Россия» были проведены краеведческие лекции ученых Сибирского федерального университета (СФУ). Мероприятия вызвали большой интерес у посетителей экспозиции в период проведения в павильоне Дней Красноярского края.

Красноярский край является стратегическим регионом присутствия НК «Роснефть». В регионе работают крупные предприятия Компании – «РН-Ванкор», «Востсибнефтегаз», «Славнефть-Красноярскнефтегаз», Ачинский нефтеперерабатывающий завод, сервисные, сбытовые и логистические предприятия Компании. На севере Красноярского края «Роснефть» реализует крупнейший проект в мировой нефтегазовой отрасли – «Восток Ойл».

Доктор биологических наук, профессор, заведующий кафедрой заповедного дела СФУ Александр Савченко рассказал о флоре и фауне края, а также о масштабных исследованиях популяции северного оленя, в том числе с применением современных технических средств, таких как ошейники с GPS-маяками. Исследования проводились при поддержке «Роснефти». Благодаря исследованиям, красноярские ученые получили данные, позволяющие сделать оптимистичный прогноз относительно приспосабливаемости диких северных оленей, которые являются основой экосистемы региона и видом-биоиндикатором, к изменениям климата.

Доктор философских наук, профессор, заведующая кафедрой Культурологии и искусствоведения СФУ Наталья Копцева рассказала о культуре, традициях и языках коренных малочисленных народов Севера. Ученые продемонстрировали собравшимся уникальные иллюстрации и фотографии.

Предприятия «Роснефти» вносят существенный вклад в сохранение культурного наследия и уникальных языков северных народов. «РН-Ванкор» выпустил детское издание «Русско-Долганская азбука» коренных народов Таймыра, «Востсибнефтегаз» поддержал издание азбуки «Эвенкия: от А до Я», монографии «Новые проекты для возрождения эвенкийского языка и культуры», музыкального альбома народного ансамбля «Тогокон» («Огонёк») и цифрового эвенкийско-русского словаря «Эведы-лучады турэрук».

Дочерние предприятия Компании – «Востсибнефтегаз», «РН-Пурнефтегаз» и «РН-Уватнефтегаз» реализуют в регионе различные грантовые и благотворительные проекты. «Востсибнефтегаз» за девять лет существования грантовой программы поддержал 26 проектов ученых, имеющих прикладное значение для сохранения традиционного уклада жизни коренных народов Эвенкии.

В рамках Дней Красноярского края в павильоне «Роснефти» с 6 по 9 ноября 2023 г. проходят выступления фольклорных коллективов эвенкийского вокального ансамбля «Тогокон» и таймырского народного ансамбля песни и танца народов севера «Хэйро», демонстрация национальных костюмов эвенков, мастер-классы по бисероплетению и созданию национальных эвенкийских украшений, игре на национальном музыкальном инструменте варган, интерактивные игры и тематические викторины.

Департамент информации и рекламы

ПАО «НК «Роснефть»

7 ноября 2023 г.

