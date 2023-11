В ГУУ состоялось открытие Национальной проектной школы

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

2 ноября 2023 года в Государственном университете управления состоялось открытие Национальной проектной школы, одним из организаторов которой наш вуз стал с этого года.

Открытие было приурочено к Международному дню проектного менеджера. Со стороны ГУУ в нём приняли участие проректор Дмитрий Брюханов, директор Института отраслевого менеджмента Галина Серебрякова и заведующий кафедрой управления проектом Ирина Брикошина.

Оценивая участие Государственного университета управления в реализации Национальной проектной школы её новый руководитель и ректор ГУУ Владимир Строев сказал: «Это очень хорошо, что Дмитрий Юрьевич привлёк наш университет к организации своего давнего проекта. ГУУ обладает поистине уникальным опытом в сфере управления проектами. Речь не только о нашей исторической специализации, но и о применяемой сегодня проектной форме обучения. ГУУ всегда с удовольствием поддерживает современные формы обучения, а Национальную проектную школу без сомнения можно отнести к этой категории. Уверен, что она будет интересна и полезна как ученикам, так и преподавателям».

Национальная проектная школа впервые была проведена пять лет назад в Ярославском государственном университете им. П. Г. Демидова, поэтому первое слово было предоставлено проректору по цифровой трансформации и стратегическому развитию ЯрГУ Михаилу Чистякову. Михаил Валерьевич подтвердил, что школе уже пять лет, но только в этом году, когда к проекту присоединились ГУУ и центральное отделение «Сбербанка», он вышел на национальный уровень. «За относительно недолгое время прохождения школы участники умудряются создать действительно крутые вещи», – поделился своим опытом Михаил Чистяков и выразил удовольствие, что экспериментальный проект дорос до такого высокого уровня. В новом сезоне примут участие 18 российских вузов, включая МГИМО, МАИ, МАДИ, МарГУ, ЮУрГУ и другие университеты.

Дмитрий Брюханов поприветствовал участников Национальной проектной школы, которых в онлайне собралось около 200 человек. Для сравнения, за все предыдущие годы школу окончили 150 человек. Дмитрий Юрьевич сообщил, что школа традиционно стартует на неделе профессионального праздника проектных менеджеров и добавил, что с участием ГУУ школа вырастет в качестве. «Наш университет обладает огромным опытом в сфере управления проектами, именно здесь появилась первая кафедра управления проектом в России. Этот опыт теперь будет передаваться всем ученикам школы из других вузов». Дмитрий Брюханов поздравил с наступающим 220-летием родной для него Ярославский государственный университет, поприветствовал партнёров-организаторов и выразил надежду на долгое и плодотворное сотрудничество.

Президент Ассоциации управления проектами «СОВНЕТ» Александр Товб поздравил всех с Днём проектного менеджера и пожелал, чтобы праздничное настроение сохранилось и в работе. Александр Самуилович выразил удовольствие, что в проект влился МАДИ, его alma mater. Возросшее количество участников в принципе внушает уважение, поэтому он уверен, что через год-два проект вырастет кратно. «Опыт участия в Национальной проектной школе даст её участником полезный опыт, который можно будет применять в дальнейшем. Содержание программ отвечает самым передовым стандартам и обучает как лидерству, так и работе в команде».

Советник председателя Московского банка вице-президента ПАО «Сбербанк» Андрей Шилов признался, что его компания рада принимать участие в организации Национальной проектной школы. В то же время он был несколько удивлён, что проект стал настолько востребованным, однако в России предстоит многое изменить и сделать заново, поэтому реализация подобного проекта крайне своевременна. Советник вице-президента «Сбера» поблагодарил Дмитрия Брюханова за то, что тот не бросил проект, перейдя на другую работу, а наоборот поднял его до национального уровня.

Сразу после завершения трансляции открытия начался процесс обучения. Андрей Шилов прочитал лекцию по дизайн-мышлению для 25 зарегистрированных на момент открытия студенческих команд из Москвы, Ярославля, Саратова, Нижнего Новгорода, Тюмени, Новосибирска и других городов.

Программа Национальной проектной школы позволит изучить обозначенную сферу за относительно короткий период. Финал проекта состоится в очном режиме уже в декабре.

Подпишись на тг-канал “Наш ГУУ”

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI