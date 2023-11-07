В ГУУ собрали гуманитарную помощь для ДНР

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –
В Государственном университете управления завершился сбор гуманитарной помощи для жителей Донецкой народной республики.
С 26 октября по 3 ноября добровольцы Студенческого пожарно-спасательного отряда ГУУ принимали гуманитарную помощь от всех желающих.
В ходе акции сформировано 12 коробок с игрушками, канцелярскими принадлежностями и средствами личной гигиены.
«Мы выражаем огромную благодарность каждому, кто откликнулся и внес свой вклад в это благое дело. Ваши доброта, щедрость и сострадание – это то, что делает наш мир лучше и светлее. Мы верим, что каждый из вас внес свою лепту в то, чтобы сделать этот мир чуточку лучше. И пусть ваши добрые дела не останутся незамеченными. Пусть они вернутся к вам в виде улыбок на лицах тех, кому вы помогли, и благодарности в их сердцах», – поблагодарил руководитель Московского городского отделения ВСКС Максим Джетыгенов.
Добровольцы Студенческого пожарно-спасательного отряда ГУУ в составе группы Московского городского отделения ВСКС отправятся в Донецкую народную республику, где проведут аварийно-восстановительные работы. Собранная помощь будет передана в Тельманрвский район Донецкой народной республики.
Подпишись на тг-канал “Наш ГУУ” Дата публикации: 7.11.2023
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