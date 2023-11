В ГУУ собрали гуманитарную помощь для ДНР

Source: MIL-OSI Russian Language News

В Государственном университете управления завершился сбор гуманитарной помощи для жителей Донецкой народной республики.

С 26 октября по 3 ноября добровольцы Студенческого пожарно-спасательного отряда ГУУ принимали гуманитарную помощь от всех желающих.

В ходе акции сформировано 12 коробок с игрушками, канцелярскими принадлежностями и средствами личной гигиены.

«Мы выражаем огромную благодарность каждому, кто откликнулся и внес свой вклад в это благое дело. Ваши доброта, щедрость и сострадание – это то, что делает наш мир лучше и светлее. Мы верим, что каждый из вас внес свою лепту в то, чтобы сделать этот мир чуточку лучше. И пусть ваши добрые дела не останутся незамеченными. Пусть они вернутся к вам в виде улыбок на лицах тех, кому вы помогли, и благодарности в их сердцах», – поблагодарил руководитель Московского городского отделения ВСКС Максим Джетыгенов.

Добровольцы Студенческого пожарно-спасательного отряда ГУУ в составе группы Московского городского отделения ВСКС отправятся в Донецкую народную республику, где проведут аварийно-восстановительные работы. Собранная помощь будет передана в Тельманрвский район Донецкой народной республики.

