Высшая школа экономики открыла образовательный хаб в АТР

7 ноября состоялось открытие представительства Высшей школы экономики в Индонезии. Это новый образовательный хаб для студентов из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, которые планируют учиться в России, а также для других российских вузов, стремящихся наладить связи с республикой. Представительство действует на базе Технологического института Сепулу Нопембер (ITS) в городе Сурабая. Работу хаба координирует кампус НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге. «Запуск представительства в Азиатско-Тихоокеанском регионе, причем в одном из ведущих университетов Индонезии, — это возможность для учащихся из АТР открыть Вышку и узнать о российском образовании. Индонезия — четвертая страна в мире по численности населения, один из лидеров по интенсивности роста ВВП. Многие компании — индустриальные партнеры университета — рассматривают Индонезию как перспективную площадку для выхода в Азию. Представительство поможет усилить сотрудничество по линии образования и обмена технологиями между двумя странами», — отметила директор НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург Анна Тышецкая.

Представительство НИУ ВШЭ в Индонезии — это постоянно действующий центр. Он будет взаимодействовать с талантливыми абитуриентами из стран АТР, которые хотят поступить в Вышку, а также рассказывать о возможностях образования и науки в России в целом. Активную работу будут вести также в Таиланде, Малайзии и Вьетнаме. «Уверена, что хаб ВШЭ в Сурабае станет продуктивной площадкой для обсуждения направлений сотрудничества в области образования и обмена технологиями. Кроме того, представительство университета будет способствовать диалогу по вопросам международных стандартов и современных подходов к обеспечению качества образования в современных условиях АТР. Вузом ведется активная работа в регионе. Она привлекает огромное количество молодых людей, ученых, деятелей культуры. Это задает особый вектор отношениям между нашими странами», — подчеркнула руководитель представительства Россотрудничества в Индонезии Виктория Викман.

Деятельность представительства будет способствовать интеграции российской науки и образования в международное пространство, повысит престиж отечественной образовательной системы, а также поможет распространению накопленного в НИУ ВШЭ научного и образовательного опыта за рубежом. Кроме того, центр Вышки в Индонезии может стать точкой входа в республику для других российских учебных и научных заведений. НИУ ВШЭ ведет активную работу по налаживанию связей с университетами в АТР. Между ITS и Высшей школой экономики подписано соглашение о сотрудничестве и студенческом обмене. ITS является ключевой площадкой для реализации основных правительственных инициатив Индонезии и центром повышения квалификации сотрудников международных служб ведущих университетов Индонезии.

В июле 2022 года Вышка и Университет Индонезии договорились о расширении партнерства, о поддержке изучения русского языка в Индонезии, а также о сотрудничестве по разработке совместных образовательных программ и курсов. Высшая школа экономики также сотрудничает с ведущим технологическим вузом Индонезии — Бандунгским технологическим институтом. Вузы разрабатывают совместные образовательные курсы и развивают программы мобильности для студентов и преподавателей. Еще один индонезийский партнер Вышки — Университет национальной устойчивости, где готовят госслужащих Индонезии. Кроме того, НИУ ВШЭ имеет соглашение о сотрудничестве и обмене студентами с Университетом Махидол, одним из ведущих национальных исследовательских вузов Таиланда. Партнерами НИУ ВШЭ являются ведущий университет Вьетнама — Вьетнамский национальный университет в Ханое (VNU), а также Технологический университет Малайзии (UTM).

