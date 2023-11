Более 370 тысяч человек посетили акцию «Ночь искусств» в Москве

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Спектакли, концерты, экскурсии и выставки прошли в Москве в рамках культурной акции «Ночь искусств». Она проводилась с 4 по 5 ноября под девизом «Россия объединяет».

В этом году программу посвятили юбилеям поэтов Владимира Маяковского и Андрея Вознесенского, композитора Сергея Рахманинова, архитектора Алексея Щусева и инженера Владимира Шухова.

«Участниками ежегодного события стали более 370 тысяч жителей и гостей столицы. Мероприятия проводились в театрах, музеях, концертных залах, парках на московских улицах и даже в метро», — рассказала Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы.

К «Ночи искусств» присоединилось более 100 площадок. Акцию 4 ноября открыла театрализованная экскурсия «Поэтический променад». Она завершилась у памятника Владимиру Маяковскому на Триумфальной площади перформансом по произведениям поэта.

На следующий день на одноименной станции метро участников акции познакомили с ключевыми моментами его биографии. Спектакль «Маяковский. Сторителлинг. О жизни» актера и режиссера Сергея Катюхи затронул грузинское детство, московскую юность, важные встречи и другие события, сформировавшие личность поэта. В метро также представили литературно-музыкальную композицию «Маяковский. Послушайте!» по мотивам автобиографии «Я сам», письмам поэта, открыткам, стихам и песням. В постановке приняли участие актеры театра «Мастерская Петра Фоменко» Анатолий Анциферов, Павел Яковлев, Федор Малышев.

На двух площадках звучала музыка Сергея Рахманинова. В Государственном музее А.С. Пушкина ее исполнили в классическом варианте, а в Театре эстрады — в джазовой обработке. Большой интерес вызвали спектакли и поэтические чтения в креативном пространстве «Новый Манеж».

Самыми посещаемыми среди выставочных площадок стали музеи-заповедники «Царицыно» и «Коломенское», усадьба Измайлово, комплекс «Провиантские склады» Музея Москвы и Музей космонавтики.

Кроме того, в рамках культурной акции в столице состоялись три фотовыставки. На Гоголевском бульваре работала экспозиция «Архитектор Алексей Щусев / Инженер Владимир Шухов. Двойной портрет». Еще две выставки открылись на Арбате. Подборку снимков «Знаковые места Москвы. Прошлое, настоящее и будущее» посвятили памятникам архитектуры и зданиям, отражающим историческое развитие города. Изображения будущего создали при помощи искусственного интеллекта. На выставке «Так рождаются звезды балета. Московской государственной академии хореографии — 250 лет» можно было узнать о педагогах и выпускниках этого образовательного учреждения.

