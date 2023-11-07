Более шести тысяч горожан получили квартиры по программе реновации в Бескудниковском районе

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Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Около 6,3 тысячи участников программы реновации получили новые квартиры в Бескудниковском районе. Об этом сообщил Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента городского имущества Максим Гаман.

«С начала реализации программы реновации в Бескудниковском районе на севере столицы ключи от современных и комфортных квартир получили около 6,3 тысячи горожан из почти 2,5 тысячи семей. Из них свыше 1,7 тысячи человек из 680 семей оформили правоустанавливающие документы с начала 2023 года», — рассказал Максим Гаман.

Горожанам предлагают квартиры с улучшенной отделкой, оснащенные сантехникой, светильниками и кухонными плитами. На первых этажах новостроек размещают помещения под магазины, аптеки и предприятия сферы обслуживания.

Бескудниковский — один из районов столицы, где документы на новые квартиры оформили больше всего участников программы реновации. В числе районов-лидеров по этому показателю также Люблино — более 6,4 тысячи новых правообладателей, а также Кузьминки и Измайлово — около 4,6 тысячи оформивших документы.

Всего в Бескудниковском районе под заселение передали 13 новостроек, в них переезжают или уже отметили новоселье жильцы 24 домов. Сейчас здесь строится четыре дома, еще один проектируется. Всего подобрано 18 стартовых площадок для переселения жителей района, добавил руководитель столичного Департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

Москва — один из регионов — лидеров по темпам и объемам строительства. Только за последние пять лет в рамках регионального проекта «Жилье» национального проекта «Жилье и городская среда» объем строительства и ввода жилья в эксплуатацию в столице вырос в два раза — с трех миллионов до пяти — семи миллионов квадратных метров в год. По итогам прошлого года в городе построили около 6,9 миллиона квадратных метров жилых площадей.

Программа реновации была утверждена Мэром Москвы в августе 2017 года. В нее включено 5175 домов, в которых живет более миллиона горожан.

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