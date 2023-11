Благоустройство территории около станции метро «Физтех» завершат в 2024 году

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Работы по благоустройству территории около станции метро «Физтех» выполнены на 60 процентов. Полностью завершить их планируют в 2024 году. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Основной целью проекта является организация удобных подходов и подъездов к станции метро, создание в этом районе комфортных условий для отдыха и занятий спортом. Обустраиваем для местных жителей и гостей пешеходную зону, оборудовали скейт-парк для молодого поколения, провели озеленение», — отметил Петр Бирюков.

Работы ведутся на дублере Дмитровского шоссе и прилегающем к нему участке улицы Заболотье, на участке улицы Летчика Спирина от дома 12, корпуса 1 до Челобитьевского шоссе, бульваре Академика Ландау и участке Челобитьевского шоссе от дублера Дмитровского шоссе до кругового движения на пересечении с бульваром Академика Ландау. На этих улицах воздушные провода убрали в подземную кабельную канализацию общей протяженностью более 18,7 километра, а также проложили системы водостока.

В ходе благоустройства расширяют существующие тротуары и обустраивают новые около выходов из метро и на бульваре Академика Ландау. По словам Петра Бирюкова, вместо заброшенной железной дороги появились пешеходные аллеи, общая площадь прогулочной зоны теперь составляет почти 51,3 тысячи квадратных метров. Ведется монтаж опор освещения: у станции метро установят более 50 энергоэффективных фонарей и около 180 уличных торшеров, нерегулируемые наземные переходы оборудуют опорами контрастного освещения.

Для пассажиров общественного транспорта установили пять современных остановочных павильонов, восемь существующих перенесут в связи с изменением маршрутов автобусов. На проезжей части обновили около 63 тысяч квадратных метров асфальта, а число парковочных мест увеличили. Около метро также оборудуют автостоянку.

На пустыре рядом с дублером Дмитровского шоссе появится общественное пространство с местами для отдыха и занятия спортом. Для любителей активного образа жизни обустроят две площадки с теннисными столами и современным оборудованием.

У дома 2, корпуса 1 на улице Летчика Спирина появился модульный скейт-парк с зоной отдыха — сейчас здесь устанавливают оригинальные навесы и каплевидные дизайнерские скамейки.

У входа на станцию метро «Физтех» разбили более 116 тысяч квадратных метров газона, а весной высадят около 520 деревьев и кустарников.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI