АКРА подтвердило кредитный рейтинг МКБ на уровне A+(RU)

7 ноября 2023 года рейтинговое агентство АКРА подтвердило кредитный рейтинг Московскому кредитному банку (МКБ) на уровне A+(RU), прогноз «Стабильный».

Подтверждение кредитного рейтинга учитывает, с одной стороны, повышение оценки риск-профиля благодаря улучшению качества активов, а с другой – корректировку оценки достаточности капитала до адекватной вследствие существенного роста объемов корпоративного кредитования в условиях смягчения регуляторных требований. АКРА сохранило адекватные оценки бизнес-профиля, фондирования и ликвидности.

«Стабильный» прогноз отражает базовые ожидания АКРА о снижении и стабилизации темпов роста кредитного портфеля МКБ в следующие 12 месяцев, что наряду с ожидаемым финансовым результатом от отдельных разовых операций в 2024 году будет ослаблять давление на его финансовый профиль и упрощать управление кредитным риском при сохранении доли проблемных требований, не выше текущих относительно комфортных уровней.

АКРА улучшило оценку риск-профиля благодаря позитивной динамике доли потенциально проблемных кредитов в общем портфеле. Рост кредитного портфеля преимущественно объясняется значимыми сделками с крупнейшими клиентами. Поддерживают улучшение оценки риск-профиля ожидания Агентства по стабилизации темпов роста объемов кредитования до более умеренных значений в следующие 12 месяцев, чему будет способствовать сдерживающий характер монетарной политики Банка России. Кроме того, аналитики отмечают, что за последние 12 месяцев МКБ существенно снизил подверженность валютному риску.

В части фондирования и ликвидности Агентство подчеркивает стабильность ресурсной базы Банка и предполагают сохранение текущей комфортной подушки ликвидности на ближайшие 12-18 месяцев.

МКБ, по мнению АКРА, обладает сильными рыночными позициями. Бизнес-модель Банка предполагает тесные партнерские взаимоотношения с российскими компаниями крупного бизнеса и МСБ, что во многом помогает МКБ привлекать и удерживать клиентов, а также способствует участию в перспективных и значимых проектах.

Полный текст релиза доступен по ссылке — https://www.acra-ratings.ru/press-releases/4340/

