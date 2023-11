Презентация проекта «Восток Ойл» открыла Дни Красноярского края в павильоне «Роснефти» на выставке «Россия»

Source: MIL-OSI Russian Language News

«Роснефть» представила посетителям международной выставки-форума «Россия» крупнейший инвестиционный проект мировой нефтегазовой отрасли «Восток Ойл». Презентация состоялась в рамках открытия тематических Дней Красноярского края.

В мероприятии приняли участие вице-президент — главный геолог ПАО “НК «Роснефть» Андрей Поляков и губернатор Красноярского края Михаил Котюков.

«Восток Ойл» – крупнейший в мире новый нефтедобывающий проект Компании «Роснефть». Его ресурсная база составляет 6,5 млрд тонн нефти. Эта оценка подтверждена результатами проведенных масштабных геологоразведочных работ, подробными отчетами экспертов мирового уровня и международными аудиторами», – сказал Андрей Поляков в ходе презентации.

В свою очередь губернатор Краснодарского края Михаил Котюков подчеркнул значимость проекта для экономики региона и России в целом.

«Планы компании, которые сегодня есть, они очень впечатляют, это планы, которые нам на десятилетия вперед будут давать основу не просто наполнения бюджета, а основу для формирования экономического смысла жизни на многих территориях. Для страны, я уверен, это будет одним из мощнейших стратегических ресурсов для долгосрочной, устойчивой экономической безопасности Российской Федерации»,- сказал Михаил Котюков.

Красноярский край является стратегическим регионом присутствия НК «Роснефть». В регионе работают крупные предприятия Компании – «РН-Ванкор», «Востсибнефтегаз», «Славнефть-Красноярскнефтегаз», Ачинский нефтеперерабатывающий завод, сервисные, сбытовые и логистические предприятия Компании.

Нефть проекта «Восток Ойл» уникальна по своему составу: это легкая малосернистая нефть премиального качества с содержанием серы от 0,01% до 0,1%.

Рекордно низкие удельные затраты на добычу, а также низкий углеродный след (он составляет лишь четверть от среднемировых показателей новых проектов) делают «Восток Ойл» одним из самых перспективных и экологичных добычных нефтяных проектов в мире.

Уникальная география проекта дает возможность сократить логистическое плечо, повысив надежность поставок углеводородов. За счет прямого выхода на артерию Северного морского пути «Восток Ойл» имеет кратчайший доступ к транспортным коридорам развитых и стремительно развивающихся стран.

Для организации вывоза сырья по СМП потребуется не менее 50 новых единиц ледокольного и транспортного флота. Строительство морской техники обеспечит современный судостроительный комплекс «Звезда», который создается в Приморском крае консорциумом во главе с «Роснефтью».

«Роснефть» реализует в Красноярском крае масштабную программу поддержки образовательных учреждений для комплексной подготовки квалифицированных рабочих и инженерных кадров для проекта «Восток Ойл». Только на этапе строительных работ будет привлечено более 400 тысяч специалистов и более 130 тысяч на долгосрочной основе на этапе эксплуатации месторождений «Восток Ойл». На объектах проекта работы уже ведут 10 000 человек.

По расчетам отраслевых экспертов, реализация проекта увеличит годовой ВВП страны на 2%.

Международная выставка-форум “Россия” проводится по указу Президента России Владимира Путина с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года на территории ВДНХ. Экспозиция «Роснефти» размещена в павильоне, построенном по авторскому дизайн-проекту. Цифровое оборудование павильона, экспонаты, работающие в интерактивном режиме, рассказывают посетителям об истории нефтяной отрасли и Компании, ее перспективах, научных разработках и социальных проектах.

В рамках Дней Красноярского края в павильоне «Роснефти» с 6 по 9 ноября 2023 г. пройдут выступления фольклорных коллективов: эвенкийского вокального ансамбля «Тогокон» и таймырского народного ансамбля песни и танца народов севера «Хэйро». Также состоится демонстрация национальных костюмов эвенков, мастер-классы по бисероплетению и созданию национальных эвенкийских украшений, игре на национальном музыкальном инструменте варган, интерактивные игры и тематические викторины, краеведческие лекции.

