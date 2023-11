Никита Михалков и Татьяна Навка озвучили аудиогиды по павильону «Роснефти» на выставке «Россия»

Source: MIL-OSI Russian Language News

«Роснефть» запустила аудиогиды для детей и взрослых по своему павильону на выставке «Россия». Посетители смогут осмотреть экспозицию Компании во время интерактивной экскурсии в сопровождении режиссера, актера, народного артиста России Никиты Михалкова, а также олимпийской чемпионки в танцах на льду Татьяны Навка.

Для того, чтобы прослушать экскурсию, необходимо со своего смартфона отсканировать QR-код, находящийся при входе в павильон Компании, и на открывшейся странице компании «Роснефть» на сайте выставки «Россия» в разделе «Аудиогиды» выбрать одну из двух экскурсий. Экскурсию для самых маленьких – «Аудиогид (4+) по павильону компании «Роснефть» – ведет Татьяна Навка, для детей постарше и взрослых – «Аудиогид (10+) по павильону компании «Роснефть» – Никита Михалков.

Никита Михалков совместно с компанией «Роснефть» подготовил 37-минутный аудиогид-прогулку, в ходе которой знаменитый режиссер проведет гостей через все тематический зоны экспозиции и расскажет о развитии нефтяной отрасли страны, становлении компании «Роснефть», ее проектах (в том числе о флагманском проекте «Восток Ойл» и судостроительном комплексе «Звезда»), инициативах (экология, социальные и научные проекты), изложит всевозможные факты о нефти и Компании, подскажет, какие мероприятия ожидают посетителей и многое другое.

Татьяна Навка в ходе своей экскурсии по тематическим зонам экспозиции «Роснефти» расскажет детям, откуда берется нефть, о способах ее добычи и процессе бурения, поведает о том, сколько окружающих нас предметов сделано с использованием «черного золота» и правда ли, что нефть бывает не только черного цвета. Рассказ прославленной фигуристки также коснется поддержки «Роснефтью» профессионального спорта – гоночной LADA Sport ROSNEFT, хоккейного клуба ЦСКА, вопросов зачем нужна наука будущего генетика, почему надо считать моржей в Арктике или изучать шерсть белых медведей и многое другое.

Для удобства всех гостей экспозиции рекомендуем при прослушивании аудиоэкскурсий использовать наушники.

Павильон «Роснефти» на ВДНХ открылся 4 ноября. Экспозиция Компании, помимо инновационных интерактивных экспонатов, предлагает посетителям разнообразную программу выступлений артистов из регионов присутствия НК «Роснефть». На протяжении работы выставки «Россия» посетители павильона нефтяной компании смогут познакомиться с творческими коллективами и мастерами прикладных ремесел из большинства регионов необъятной России.

