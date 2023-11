Более 7 тысяч человек познакомились с Физтехом на Днях открытых дверей

Source: MIL-OSI Russian Language News

4 и 5 ноября в Московском физико-техническом институте прошли Дни открытых дверей, где сегодняшние школьники — будущие абитуриенты и их родители могли познакомиться с образовательными программами лучшего технического вуза России, Физтех-школами, лично пообщаться с преподавателями, студентами и представителями приемной комиссии института.

Первый день, 4 ноября, прошел в онлайн-формате. Директор по довузовской подготовке МФТИ Виталий Шевченко рассказал об олимпиадах, участие в которых может засчитываться в качестве вступительных испытаний или дает право школьникам поступить в вуз без вступительных испытаний, а директор по молодежной политике и ответственный секретарь приемной комиссии института Денис Дмитриев в своем выступлении акцентировал внимание на правилах приема в МФТИ. Трансляцию на сайте вуза посмотрели тысячи зрителей. Видео онлайн-выступлений доступны в сообществе «Абитуриенты МФТИ».

Очная часть Дней открытых дверей собрала рекордное количество талантливых школьников, участников олимпиад, которые приехали в институт как самостоятельно, так и с родителями. 5 ноября главный корпус МФТИ в Долгопрудном стал точкой притяжения для более чем 2,5 тысяч человек. Для гостей вуза была подготовлена насыщенная программа, позволившая погрузиться в уникальную атмосферу Физтеха.

Ребята и их родители могли задать вопросы руководителям Физтех-школ, пройтись по коридорам легендарного вуза, в котором учились и преподавали 11 нобелевских лауреатов, заглянуть на кафедры, получить информацию о подготовительных программах и курсах для школьников. Кульминацией мероприятия стала демонстрация опытов по физике в Главной физической аудитории, места в которой ребята занимали заранее, чтобы ничего не пропустить.

О ближайших планах вуза будущим абитуриентам рассказал президент МФТИ Николай Кудрявцев. По его словам, сейчас Физтех реализовал мечту одного из основателей вуза, нобелевского лауреата по физике Петра Капицы, и представляет собой «университетский центр, который уверенно смотрит в будущее».

«Физтех всю свою историю доказывал свое место под солнцем. Действительно, неординарные решения были заложены в его создании, неординарные люди сюда пришли: как преподаватели, так и студенты. Как растение пробивается через асфальт, такая же история у Физтеха. Вы пришли на Физтех в то самое время, когда он живой. Поступить сюда не так просто, но кто хочет поступить, он обязательно поступит», — сказал Николай Кудрявцев.

Гости вуза, посетившие Дни открытых дверей, отмечали располагающую теплую обстановку, которую смогли создать организаторы мероприятия для будущих абитуриентов и их родителей.

«В МФТИ очень вдохновляющая атмосфера, она буквально заряжает энергией», — сказала ученица 11-го класса московской школы Анастасия Неустроева. По ее словам, она планирует поступать в Физтех-школу прикладной математики и информатики и пришла на День открытых дверей, чтобы напитаться духом Физтеха, потому что МФТИ — это единственный вуз, где она хочет учиться.

Егор Родионов приехал в Долгопрудный вместе с отцом из Рязани. Он в этом году оканчивает школу и планирует поступать на Физтех, несмотря на самый высокий среди вузов проходной балл по итогам ЕГЭ: «МФТИ меня привлекает тем, что система образования тут отличается от других вузов, здесь современное оборудование, продвинутые преподаватели, от них я могу получить такие знания, которые помогут мне реализоваться. Я положительно шокирован тем, что увидел в День открытых дверей в МФТИ».

Ученики 11-го класса московской школы Марат Бекбаев и Антон Удалов хотят поступать в Высшую школу программной инженерии МФТИ. Они сказали, что это тот вуз, который всегда идет впереди, чувствует тенденции и развивает технологии, так что им бы очень хотелось стать к этому причастными.

Ирина Васильева из Ногинска приехала в Долгопрудный вместе со своими сыновьями. Им пока рано поступать, тем не менее родители уже присматриваются к вузу. «Старшему сыну, который учится в 10-м классе, очень хорошо удаются информатика и физика, и он хочет стать студентом МФТИ. Младший сын — ученик 9-го класса — также думает над тем, чтобы выбрать Физтех», — сказала Ирина Васильева.

Московский физико-технический институт (Физтех) был основан в 1946 году и на сегодня является одним из ведущих вузов России, входит в основные рейтинги лучших университетов мира. В институте самый высокий среди всех российских вузов проходной балл по итогам ЕГЭ.

