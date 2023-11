Фольклорные коллективы «Хэйро» и «Тогокон» дали старт культурной программе в павильоне «Роснефти»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Роснефти – Rosneft – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Таймырский танцевальный ансамбль «Хэйро» и эвенкийский песенный ансамбль «Тогокон» открыли обширную культурно-развлекательную программу в павильоне «Роснефти» на международной выставке-форуме «Россия».

Павильон «Роснефти» на ВДНХ открылся 4 ноября. Экспозиция Компании, помимо инновационных интерактивных экспонатов, предлагает посетителям разнообразную программу выступлений артистов из регионов присутствия НК «Роснефть». На протяжении работы выставки «Россия» посетители павильона нефтяной компании смогут познакомиться с творческими коллективами и мастерами прикладных ремесел из большинства регионов необъятной России.

Поддержка коренных малочисленных народов Севера и сохранение их национальной культуры и традиционного уклада являются одним из основных направлений социальной политики НК «Роснефть» в регионах присутствия.

Красноярский край является стратегическим регионом присутствия «Роснефти». Здесь работают 17 обществ Группы, в том числе такие крупные добывающие предприятия, как «РН-Ванкор», «Востсибнефтегаз», «Славнефть-Красноярскнефтегаз», а также Ачинский нефтеперерабатывающий завод, сервисные, сбытовые и логистические предприятия Компании. Кроме того, на севере Красноярского края «Роснефть» реализует свой флагманский проект «Восток Ойл», аналогов которому в мире не существует.

Ансамбль «Хэйро» (в переводе с долганского языка означает «восходящее солнце») образован в 1969 году и является первым народным самодеятельным коллективом Таймыра. Все артисты – представители коренных малочисленных народов Таймыра. В 2018 году приказом Министерства культуры России ансамблю песни и танца народов Севера «Хэйро» присвоено почётное звание «Заслуженный коллектив народного творчества». Выступление коллектива на выставке «Россия» не оставило равнодушных. Зрители были заворожены хореографией и вокалом, а также выразительностью образов, представленных на сцене павильона «Роснефти». Артисты черпают вдохновение в старинных обычаях и обрядах народов Таймыра и представленная ими программа получила восторженный отклики зрителей.

Вокалисты «Тогокона» (в переводе с эвенкийского — огонёк) очаровали зрителей богатством звучания самобытной песенной культуры эвенков. Ансамбль был организован в 1988 году в селе Байкит Эвенкийского района Красноярского края. В 2019 году «Тогокон» при поддержке нефтегазодобывающей компании «Востсибнефтегаз» (входит в «Роснефть») записал свой первый студийный альбом, в который вошли 17 песен. В 2022 году решением губернатора Красноярского края ансамблю «Тогокон» присвоено звание народного.

Большой интерес у посетителей павильона «Роснефти» вызвали работы мастера-костореза Николая Киргизова, который рассказал о древнем искусстве резьбы по кости и научил всех желающих основам мастерства.

Программа второго дня выставки продолжилась демонстрацией национальных костюмов. Суровый климат Крайнего Севера требует надежной одежды, способной защитить зимой от лютого мороза, а летом – от гнуса. Ведущий подробно рассказал об особенностях национальных костюмов пяти этносов Таймыра: наганасан, ненцев, долган, эвенков и энцев. За долгие века жизни в суровых северных условиях северные народы научились изготавливать уникальную одежду, наилучшим образом сохраняющую тепло и защищающую от ветра, снега, дождя и мороза.

Посетители выставки могли тут же применить полученные знания о костюмах народов Севера. Мастер-класс «Северные матрешки» предлагал всем желающим разрисовать матрешек в национальные одежды КМНС Красноярского края.

Особой популярностью у гостей павильона «Роснефти» пользуются тематические квизы, проводимые каждый день на площадке. Вопросы задаются в легкой игровой форме по темам, отраженным в экспозиции, и все желающие могут принять участие и получить призы. В первые дни работы павильоны победители получали от Компании билеты на гала-концерт звезд российской эстрады, посвященный 100-летнему юбилею поэта-песенника Михаила Танича (состоится 6 ноября в Большом Кремлевском дворце, «Роснефть» – генеральный спонсор), а также на матч хоккейного клуба ЦСКА, владельцем которого является Компания.

Выступления фольклорных коллективов Красноярского края в павильоне «Роснефти» будут проходить ежедневно до 9 ноября. Об основных событиях и датах их проведения вы сможете узнать на сайте ПАО «НК «Роснефть».

Об основных событиях и датах их проведения вы сможете узнать на сайте ПАО «НК «Роснефть».

Расписание работы павильона Компании – по графику выставки.

Департамент информации и рекламы

ПАО «НК «Роснефть»

5 ноября 2023 г.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI