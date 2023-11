Дни Красноярского края откроются 6 ноября в павильоне «Роснефти»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Дни Красноярского края пройдут с 6 по 9 ноября в павильоне компании «Роснефть» на ВДНХ в рамках международной выставки-форума «Россия».

Красноярский край является стратегическим регионом присутствия НК «Роснефть». В регионе работают крупные предприятия Компании – «РН-Ванкор», «Востсибнефтегаз», «Славнефть-Красноярскнефтегаз», Ачинский нефтеперерабатывающий завод, сервисные, сбытовые и логистические предприятия Компании.

В ходе тематических дней региона посетителей экспозиции Компании ждет насыщенная деловая и культурно-развлекательная программа.

Дни региона откроет презентация крупнейшего инвестиционного проекта мировой нефтяной отрасли – «Восток Ойл». В мероприятии примут участие представители руководства НК «Роснефть» и Красноярского края.

«Роснефть» реализует флагманский проект «Восток Ойл» на севере Красноярского края с 2020 года. Его ресурсная база превышает 6,5 млрд тонн премиальной малосернистой нефти. Эта оценка подтверждена результатами проведенных масштабных геологоразведочных работ, подробными отчетами экспертов мирового уровня и международными аудиторами.

Нефть проекта «Восток Ойл» уникальна по своему составу: это легкая малосернистая нефть премиального качества с содержанием серы от 0,01% до 0,1%.

Рекордно низкие удельные затраты на добычу, а также низкий углеродный след (он составляет лишь четверть от среднемировых показателей новых проектов) делают «Восток Ойл» одним из самых перспективных добычных нефтяных проектов в мире.

Уникальная география проекта дает возможность сократить логистическое плечо, повысив надежность поставок углеводородов. За счет прямого выхода к Северному морскому пути «Восток Ойл» имеет кратчайший доступ к транспортным коридорам развитых и стремительно развивающихся стран.

В рамках Дней Красноярского края в павильоне «Роснефти» с 6 по 9 ноября 2023 г. пройдут выступления фольклорных коллективов: таймырского вокального ансамбля «Тогокон» и эвенкийского танцевального ансамбля «Хейро». Также состоится демонстрация национальных костюмов эвенков, мастер-классы по бисероплетению и созданию национальных эвенкийских украшений, игре на национальном музыкальном инструменте варган, интерактивные игры и тематические викторины, краеведческие лекции. Будут организованы соревнования по северному многоборью, дегустации национальных блюд.

В павильоне «Роснефти» работает кафе «Зерно», в котором все желающие могут выпить ароматный кофе, перекусить свежеиспеченной выпечкой или хот-догами, а также попробовать блюда из нового фирменного меню: блинчики с разными начинками, куриные крылышки и стрипсы, картофель фри, покеты и многое другое.

Справка: Международная выставка-форум «Россия» проводится по указу Президента РФ с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года на территории ВДНХ. Экспозиция «Роснефти» размещена в павильоне, построенном по авторскому дизайн-проекту. Цифровое оборудование павильона, экспонаты, работающие в интерактивном режиме, рассказывают посетителям об истории нефтяной отрасли и Компании, ее перспективах, научных разработках и социальных проектах.

Департамент информации и рекламы

ПАО «НК «Роснефть»

5 ноября 2023 г.

