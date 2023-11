Состоялось открытие павильона «Роснефти» на международной выставке-форуме «Россия»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Павильон ПАО «НК «Роснефть» открылся для посетителей на международной выставке-форуме «Россия», которая проходит на территории ВДНХ в Москве. Выставка проводится по указу Президента России с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года.

Экспозиция «Роснефти» находится в павильоне, построенном по авторскому дизайн-проекту специально для международной выставки-форума «Россия». Выставочное пространство Компании разделено на тематические зоны.

На протяжении работы выставки-форума «Россия» посетители экспозиции «Роснефти» смогут узнать о становлении Компании и нефтяной отрасли страны, посмотреть фильмы и фотографии, познакомиться с инновационными разработками компании, посетить мастер-классы, лекции, принять участие в культурно-развлекательных мероприятиях.

Цифровое оборудование павильона и экспонаты, работающие в интерактивном режиме, позволят посетителям совершить путешествие вглубь земли, попробовать себя в роли геолога, почувствовать себя бурильщиком на буровой установке «Роснефти», узнать, как ведется сегодня добыча нефти с помощью цифровых технологий и что такое «цифровое месторождение».

Отдельные разделы экспозиции посвящены перспективам развития нефтяной отрасли – флагманскому проекту «Восток Ойл», самому мощному в современной энергетике, а также научным разработкам «Роснефти». Посетители экспозиции познакомятся с проектом строительства судоверфи «Звезда» в Приморском крае, который реализуется Компанией с 2016 года. Здесь уже спускают на воду гражданские суда таких размеров и технической сложности, которых никогда раньше в России не строили. Благодаря технологии «таймлапс» видеозапись процесса строительства нефтяного танкера уместилась всего в несколько минут.

В торжественной церемонии открытия экспозиции приняли участие статс-секретарь – заместитель Министра энергетики РФ Анастасия Бондаренко, вице-президент по кадровым и социальным вопросам НК «Роснефть» Наталия Минчева, директор департамента информации и рекламы Ирина Андрианова, а также другие вице-президенты «Роснефти».

В павильоне «Роснефти» работает кафе «Зерно», в котором все желающие могут выпить ароматный кофе, перекусить свежеиспеченной выпечкой или хот-догами, а также попробовать блюда из нового фирменного меню: блинчики с разными начинками, куриные крылышки и стрипсы, картофель фри, покеты и многое другое.

В рамках экспозиции «Роснефти» запланировано проведение тематических дней, посвященных регионам, в которых представлена Компания, а также социальным, спортивным и культурным проектам «Роснефти». Будут организованы интересные встречи, автограф-сессии прославленных российских спортсменов и увлекательные мастер-классы для детей и взрослых.

В первый день работы выставки при поддержке «Роснефти» состоится концерт Хора Сретенского монастыря. Кроме того, в павильоне Компании проходят квизы для посетителей, посвященные Дню народного единства, а также «Роснефти». Победители получают памятные призы от Компании.

Павильон «Роснефти» открыт для посещения на все время проведения международной выставки-форума «Россия».

Об основных событиях и датах их проведения вы сможете узнать на сайте ПАО «НК «Роснефть».

Расписание работы павильона Компании – по графику выставки.

Департамент информации и рекламы

ПАО «НК «Роснефть»

4 ноября 2023 г.

