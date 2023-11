Павильон «Роснефти» в первый день работы выставки «Россия» посетил вице-премьер РФ Александр Новак

Source: MIL-OSI Russian Language News

Павильон «Роснефти» на ВДНХ в первый день работы международной выставки-форума «Россия» посетил заместитель Председателя Правительства РФ Александр Новак.

В ходе осмотра павильона о новых проектах и достижениях Компании зампреду Правительства рассказали вице-президенты «Роснефти».

Александр Новак отметил, что Россия ничем не уступает по инновационности, научным разработкам, новым технологиям и оборудованию западным компаниям. Он также добавил, что абсолютным лидером нефтяной отрасли по данным вопросам является компания «Роснефть».

«В этом смысле компания «Роснефть» – абсолютный лидер и по объемам добычи, и по импортозамещению, по всем вопросам разработок и новых достижений. Здесь реализуется вся цепочка от науки до внедрения новых технологий», – отметил он.

Основные достижения «Роснефти» представлены в павильоне на ВДНХ в виде мультимедийных интерактивных экспонатов. За 30 лет объем добычи нефти Компанией вырос в 18 раз и в сегодня превышает 200 млн тонн в год, что составляет порядка 6% мировой добычи. Объем налогов и выплат «Роснефти» в бюджет РФ за последние 25 лет вырос в 500 раз, до 4 трлн руб. по итогам 2022 года. Таким образом каждый шестой рубль в бюджет страны поступает от выплат «Роснефти».

Открыты новые уникальные месторождения – на шельфе Карского моря газовое имени Жукова и газоконденсатное имени Рокоссовского. На полуострове Таймыр открыто уникальное Западно-Иркинское месторождение.

Полным ходом идет освоение новой нефтегазовой провинции на севере Красноярского края – проект «Восток Ойл» с ресурсной базой 6,5 млрд тонн премиальной малосернистой нефти.

Компания реализует проект «Роспан» – ключевой газовый актив «Роснефти», расположенный в Ямало-Ненецком автономном округе. В суровых условиях Крайнего Севера создана уникальная комплексная инфраструктура по добыче, подготовке, переработке и транспортировке природного газа, а также газового конденсата и пропан-бутана.

Судостроительный комплекс «Звезда» в Приморском крае создается по поручению Президента России Владимира Путина консорциумом во главе с «Роснефтью». На верфи уже спускают на воду гражданские суда таких размеров и сложности, которых никогда раньше в России не строили.

Компания «Роснефть» ведет широкий спектр научно-исследовательских работ, внедряет в производство инновационные разработки, широко применяет цифровые технологии. Это позволяет сохранять лидирующие позиции в высококонкурентной отрасли.

Справка: Павильон ПАО «НК «Роснефть» открылся 4 ноября для посетителей международной выставки-форума «Россия», которая проходит на территории ВДНХ в Москве. Выставка проводится по указу Президента России с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года. Экспозиция «Роснефти» разместилась в павильоне, построенном по авторскому дизайн-проекту. Выставочное пространство Компании разделено на тематические зоны. В павильоне «Роснефти» работает кафе «Зерно», в котором все желающие могут выпить ароматный кофе, перекусить свежеиспеченной выпечкой или хот-догами, а также попробовать блюда из нового фирменного меню: блинчики с разными начинками, куриные крылышки и стрипсы, картофель фри, покеты и многое другое. На протяжении работы выставки-форума «Россия» посетители экспозиции «Роснефти» смогут узнать о становлении Компании и нефтяной отрасли страны, посмотреть фильмы и фотографии, познакомиться с инновационными разработками компании, посетить мастер-классы, лекции, принять участие в культурно-развлекательных мероприятиях. Павильон «Роснефти» открыт для посещения на все время проведения международной выставки-форума «Россия». Об основных событиях и датах их проведения вы сможете узнать на сайте ПАО «НК «Роснефть». Расписание работы павильона Компании – по графику выставки.

