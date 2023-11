МГУ на выставке-форуме «Россия»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Lomonosov Moscow State University – Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова –

На площадке открывшейся 4 ноября, в День народного единства, выставки-форума «Россия» на ВДНХ в Москве представлены экспонаты и технологии, в создании которых самое активное участие приняли представители Московского университета.

Ректор Московского университета академик В.А. Садовничий: «Отвечая на меняющиеся запросы общества, сегодня российская высшая школа переживает фундаментальную трансформацию. При активной поддержке государства ведется строительство кампусов, инфраструктуры, общежитий, открываются новые исследовательские лаборатории и направления подготовки специалистов, которые определят облик университетов будущего. Это наш общий вклад в обеспечение технологического суверенитета, в развитие экономики и социальной сферы. В рамках экспозиции Министерства науки и высшего образования Российской Федерации ведущий университет страны демонстрирует примеры самых передовых технологий, стоящие вровень с лучшими зарубежными образцами и даже опережающие их. Это подтверждает высочайший уровень отечественной фундаментальной и прикладной науки, а также стремление университетского сообщества быть оплотом социальных и технических инноваций».

Так, например, в зале, посвященном новым производственным технологиям и материалам, посетители смогут познакомится с композитным крылом новейшего отечественного гражданского самолета МС-21 (Магистральный самолет 21-го века), разработчиком материала и технологии производства которого является группа профессора, заведующего кафедрой химической технологии и новых материалов химического факультета МГУ В.В. Авдеева.

Одним из центров притяжения внимания посетителей зала «Медицина и качество жизни» является экзоскелет ExoAtlet I, разработанный командой предпринимателей и ученых из НИИ механики МГУ с опытом создания экзоскелета для сотрудников МЧС. Экзоскелет – эффективное средство медицинской и социальной реабилитации пациентов с серьезными заболеваниями и травмами опорно-двигательного аппарата и нервной системы, прошедшее сертификацию не только в России, но и за рубежом.

В зале «Безопасность», где посетителей знакомят с технологиями защиты национальных интересов в информационной и экономической сферах, обеспечения устойчивости социальных и технологических процессов, представлен квантовый телефон разработки МГУ имени М.В. Ломоносова и компании «Инфотекс». Устройство представляет собой стационарный IP-телефон, подключенный к клиенту квантового распределения ключей и серверу. За счет протокола квантового шифрования он закрывает голосовой трафик между собеседниками так, что получить несанкционированный доступ к нему физически невозможно. С целью подготовки специалистов в области квантовой связи в настоящее время Московский университет по поручению Президента России создает межвузовскую квантовую сеть.

Экспозиция Минобрнауки России отражает приоритеты Стратегии научно-технологического развития и задачи Десятилетия науки и технологий в Российской Федерации. На площади более 1500 кв. м в 14 залах демонстрируются экспонаты, постепенно раскрывающие современные достижения и развитие новых материалов и технологий, медицины, сельского хозяйства, экологии, рассказывается о современных способах обеспечения связанности территорий и безопасности общества.

Посетители выставки смогут больше узнать о научных установках класса мегасайнс, действующих и создаваемых в России, принять участие в мастер-классах, пообщаться с искусственным интеллектом, узнать о программах государственной поддержки научной молодежи. Главная цель выставки – показать, что наука является инструментом объединения интеллектуального потенциала для ответа на большие вызовы, мотором развития страны. Экспозиция демонстрирует ключевые достижения российской науки и перспективы ее развития в текущем и следующем десятилетии.

