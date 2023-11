03.11.2023 Rusza budowa kolejnej dywizji – 8. Dywizji Piechoty Armii Krajowej

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

W piątek (3 listopada br.) w Nowym Mieście nad Pilicą, Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej, ogłosił utworzenie 8. Dywizji Piechoty Armii Krajowej im. Romualda Traugutta.

– Dlaczego Nowe Miasto nad Pilicą? Otóż dlatego, że Nowe Miasto nad Pilicą ma bardzo bogate tradycje wojskowe. Przez lata, przez dekady to właśnie w tym miejscu stacjonowało Wojsko Polskie. Stacjonowały Siły Powietrzne. Potem po likwidacji tej jednostki niestety cała ta substancja uległa dewastacji, ale po 2015 r. kiedy to Prawo i Sprawiedliwość objęło rządy zaczęliśmy odbudowywać ten garnizon, tę jednostkę. Najpierw analizy dotyczyły tego, czy nie przywrócić jej charakteru właśnie bazowania Sił Powietrznych i muszę powiedzieć, że kursy z Lotniczej Akademii Wojskowej z Dęblina odbywają się w tym miejscu. Ale ze względu na budowę Centralnego Portu Komunikacyjnego doszliśmy do wniosku, że lepszą formułą będzie przeznaczenie tego garnizonu, tej lokalizacji dla Wojsk Lądowych

– podkreślił minister.

– Już są Wojska Obrony Terytorialnej tu w Nowym Mieście nad Pilicą. Tu stacjonuje batalion WOT. Teraz dywizja – przygotowujemy teraz powołanie nowej dywizji. Dlaczego ona jest niezbędna? Dlatego, że Wojsko Polskie musi być silne. Ci którzy twierdzą, że 300 tysięcy żołnierzy Wojska Polskiego nie jest możliwe, nie zdają sobie sprawy z tego, że trzeba bardzo mocno pracować, żeby właśnie do tego doprowadzić. Jest to jak najbardziej możliwe

– mówił minister M. Błaszczak.

Tworzona Dywizja Zmechanizowana z dowództwem w Nowym Mieście nad Pilicą będzie stacjonować w obszarze na południe od Warszawy. Dywizja będzie nosić nazwę i dziedziczyć tradycje 8. Dywizji Piechoty Armii Krajowej im. Romualda Traugutta. Jest to forma uhonorowania związku taktycznego utworzonego przez Powstańców Warszawskich w kontekście 80. rocznicy tego zrywu, którą będziemy obchodzić w przyszłym roku.

– W przyszłym tygodniu rozpocznie się ósmy turnus dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. Rekordowy jeżeli chodzi o liczbę osób, które się zgłosiły do służby wojskowej. Niemal 8 tysięcy ochotników przystąpi do kursu. Po 28 dniach szkolenia podstawowego złożą przysięgę i rozpoczną kurs specjalistyczny. To jest właśnie miarą powodzenia naszego mechanizmu wzmacniania Wojska Polskiego. Tyle zgłoszeń ludzi chętnych do tego, żeby służyć w Wojsku Polskim

– zaznaczył szef MON.

– Jak mówiłem, analizy pokazały nam, że Nowe Miasto nad Pilicą jest najlepszym miejscem, w którym należy zlokalizować dowództwo nowej dywizji. Oddziały tej dywizji będą stacjonowały również w województwie świętokrzyskim, województwie łódzkim, ale także w północnej części województwa podkarpackiego. To będzie silna dywizja według tzw. modelu „czwórkowego” będzie organizowana. 4 brygady po 4 bataliony. Zdajemy sobie sprawę z zagrożeń. Rosja prowadzi agresywną politykę, napadła na Ukrainę. Widzimy, że konflikty są w różnych częściach świata. Na Bliskim Wschodzie kolejna wojna, napięcia w Azji. Jedyną skuteczną metodą odstraszenia agresora od tego, żeby nie napadł na Polskę jest budowanie silnego Wojska Polskiego

– podkreślił szef MON.

Struktura dywizji oparta została na zebranych i wypracowanych w ostatnim czasie wnioskach z formowania 1. i 18. Dywizji oraz wnioskach z narodowych i międzynarodowych ćwiczeń i gier wojennych.

W skład dywizji wchodzić będą: dwie brygady zmechanizowane, brygada zmotoryzowana, brygada artylerii, brygada pancerna, pułk logistyczny, pułk przeciwpancerny, pułk przeciwlotniczy, batalion dowodzenia, batalion rozpoznania i batalion chemiczny.

***

W Nowym Mieście nad Pilicą przez lata funkcjonowały jednostki lotnictwa wojskowego, a od niedawna mają swoją siedzibę Terytorialsi z 63. Batalionu Lekkiej Piechoty. To właśnie tutaj znajdzie się dowództwo nowej dywizji, która rozlokowana będzie w Polsce centralnej. Nowa dywizja będzie nosić nazwę i dziedziczyć tradycje 8. Dywizji Piechoty Armii Krajowej im. Romualda Traugutta. Jest to forma uhonorowania związku taktycznego utworzonego przez Powstańców Warszawskich w kontekście 80. rocznicy tego zrywu, którą będziemy obchodzić w przyszłym roku. Ta jednostka w istotny sposób zwiększy bezpieczeństwo Polski i jej obywateli. To podstawowy i najważniejszy cel jej sformowania.

