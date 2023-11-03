Финансовые новости: «Умные финансы» от Банка России на ВДНХ

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia –

Выбрать профессию с помощью искусственного интеллекта, определить свой уровень финансовой грамотности, попробовать сформировать виртуальный инвестиционный портфель и собрать собственное банковское приложение — все это будет доступно посетителям павильона мегарегулятора на международной выставке-форуме «Россия» , которая откроется 4 ноября на ВДНХ.

Главной темой экспозиции Банка России стала эволюция технологий и сервисов финансового рынка. Посетители павильона № 71 «Умные финансы» смогут ненадолго перенестись в прошлое, узнать о современных возможностях в сфере платежей, переводов и других услуг и заглянуть в будущее, чтобы увидеть, как мир финансов станет выглядеть через несколько лет.

В павильоне будет много интерактивных площадок, где гостям предложат пройти несложные тесты, решить разнообразные задачки и получить за это игровые цифровые рубли. Здесь же, в специальном магазине, их можно будет обменять на сувениры.

Для юных посетителей организовано отдельное пространство с познавательными настольными играми о финансах и занимательными мультфильмами.

Международная выставка-форум «Россия» будет работать на ВДНХ до 12 апреля 2024 года.

Фото на превью: Alexey Smyshlyaev / Shutterstock / Fotodom