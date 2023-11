Финансовые новости: Свыше 22 тысяч частных инвесторов участвуют в конкурсе ЛЧИ 2023

Source: MIL-OSI Russian Language News

Участниками конкурса “Лучший частный инвестор 2023” (ЛЧИ 2023) за первый месяц его проведения стали свыше 22 тысяч человек. Это более чем в пять раз превышает число участников ЛЧИ 2022. Регистрация новых конкурсантов продолжается и завершится 7 декабря 2023 года в 17:00 мск.

Суммарные активы участников уже превысили 6 млрд рублей (3 млрд рублей в 2022 году), торговый оборот составил свыше 335 млрд рублей. Более тысячи конкурсантов заключают сделки со счетов ИИС, суммарные активы таких участников превысили 260 млн рублей.

За звание лучшего частного инвестора борются клиенты 18 брокеров и банков. Общий призовой фонд конкурса увеличен вдвое и составляет 27,2 млн рублей. Кроме того, дополнительные призы для своих клиентов, участвующих в ЛЧИ, подготовили Альфа-Банк, Сбер, Газпромбанк Инвестиции, ВТБ, Совкомбанк, Солид Брокер, Цифра брокер и БКС Мир Инвестиций.

Партнерами Московской биржи в конкурсе стали также эмитенты акций, сделки с которыми заключают конкурсанты. О наградах для инвесторов и трейдеров объявили Аэрофлот, Whoosh, Positive Technologies, Группа Ренессанс Страхование, Сбер, CarMoney и Ozon. Проект Финуслуги Московской биржи наградит семь участников ЛЧИ с наиболее плавным ростом капитала.

Каждые две недели среди новичков на рынке в ЛЧИ 2023 разыгрываются дополнительные денежные призы. Поучаствовать могут конкурсанты, которые до 5 октября 2023 года ни разу не торговали на Московской бирже и при этом заключили больше одной сделки в период одного из розыгрышей. Первый этап уже завершен – список победителей доступен на сайте конкурса в разделе новостей. Второй этап продлится до 8 ноября, последующие этапы состоятся 3–16 ноября, 17–30 ноября и 1–14 декабря.

Главный приз ЛЧИ 2023 – 1 млн рублей (после удержания налогов). Призы для победителей на фондовом и срочном рынках по отдельности составляют 500 тыс. рублей каждый. В честь 20-летия конкурса разыгрывается еще один приз в размере 1 млн рублей – “Легенде ЛЧИ”. Условием для номинирования стало пять и более участий инвестора в конкурсе за предыдущие годы.

Присоединиться к конкурсу может каждый гражданин России старше 18 лет, открывший брокерский счет на Московской бирже. Подать заявку можно через брокерскую компанию. Минимальная сумма на счете, с которой можно стать участником ЛЧИ 2023, – всего 10 тыс. рублей.

Конкурс “Лучший частный инвестор” проводится на российском биржевом рынке с 2003 года. В рамках конкурса ЛЧИ 2023 засчитываются результаты сделок участников, совершенных в период с 19:05 мск 5 октября 2023 года по 19:00 мск 21 декабря 2023 года включительно. В 2023 году в конкурс внесены изменения, благодаря которым участвовать смогут все: от новичков до опытных инвесторов.



