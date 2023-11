Финансовые новости: Сбербанк, ВТБ и Альфа-Банк смогут точнее оценивать доходы заемщиков при выдаче кредитов

Source: MIL-OSI Russian Language News

Банк России одобрил Сбербанку, ВТБ и Альфа-Банку применение собственных моделей для расчета показателя долговой нагрузки (ПДН) по потребительским кредитам.

С июня этого года крупные розничные банки могут направить на валидацию в Банк России модели оценки дохода граждан при предоставлении потребительского кредита до 1 млн рублей. В случае одобрения банки могут использовать их для расчета ПДН заемщика. Для этого модели должны быть построены на выборке более чем из 100 тыс. заемщиков, быть точными и ранжировать риск невозврата кредита в зависимости от уровня долговой нагрузки. В июне Банк России получил от Сбербанка, ВТБ и Альфа-Банка уведомления о готовности применять модели, 2 ноября регулятор признал допустимым применение ими модельного подхода. Модели позволяют оценивать доход заемщика точнее, чем действующие упрощенные подходы для расчета ПДН (на основе среднедушевых доходов или данных из бюро кредитных историй). Банк России будет регулярно оценивать качество одобренных моделей. Фото на превью: Yurchanka Siarhei / Shutterstock / Fotodom

