Финансовые новости: Применение искусственного интеллекта на финансовом рынке: доклад Банка России

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia –

Сегодня компании активно внедряют в свои бизнес-процессы искусственный интеллект (ИИ). Это ведет к трансформации как отдельных операций, так и всего рынка. Чем ИИ может быть полезен в сфере финансов, какие существуют риски его применения, как регулируют ИИ в мировой практике и какой подход может быть использован для российского финансового рынка — эти и другие вопросы Банк России поднимает в консультативном докладе.

Все большее распространение, считают авторы, получает генеративный ИИ. Он способен по запросам пользователя создавать новый контент — текст, изображение, аудио и видео. Эта технология может снижать издержки, ускорять обработку данных, применяться в оценке платежеспособности клиентов, инвестиционном консультировании, противодействии мошенничеству и других сферах. Но компаниям необходимо учитывать риски, которые могут возникать при использовании ИИ. Среди них выделяют риски технологического и экономического характера, а также в области этики и информационной безопасности. Важно, обращают внимание авторы, создавать условия для развития ИИ на финансовом рынке с учетом риск-ориентированного принципа его регулирования. При этом Банк России придерживается технологически нейтрального подхода к регулированию, который позволяет участникам рынка внедрять инновации и развивать ИИ. По мнению Банка России, в настоящий момент нет необходимости в оперативной разработке специальных правил использования систем ИИ финансовыми организациями. Банк России готов участвовать в наблюдении за конкретными проектами в этой области, анализе связанных с ИИ рисков, поддерживает обмен лучшими практиками между компаниями. Замечания и предложения к докладу можно направлять по адресу ai_doklad@cbr.ru до 15 декабря 2023 года включительно. Фото на превью: Kundra / Shutterstock / Fotodom

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI