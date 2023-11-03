Финансовые новости: О порядке проведения торгов ценными бумагами 06 ноября 2023 года

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –

Информируем Вас о том, что в соответствии с Правилами проведения торгов на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов ПАО Московская Биржа и в связи с проведением торгов на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов 06 ноября 2023 года приказом установлено следующее:

1. Торги на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов ПАО Московская Биржа 06 ноября 2023 года во всех перечисленных Секциях проводятся с учетом дополнительных условий проведения торгов, установленных Приказом №МБ-П-2023-3040 от 24.10.2023 г., включая время начала и окончания торгов в отдельных Режимах торгов, установленных Приказом №МБ-П-2023-946 от 14.04.2023 г.

2. В Режиме торгов “Междилерское РЕПО”, а также на основании Письма Банка России в Режимах торгов “РЕПО с Банком России: Аукцион РЕПО”, “РЕПО с Банком России: фикс.ставка”, “РЕПО с Банком России: плав.ставка (доп.механизм)” и “РЕПО с Банком России: плав.ставка” установлено, что расчетной ценой на 06 ноября 2023 года по всем ценным бумагам, допущенным к торгам в вышеуказанных Режимах торгов, принимается расчетная цена, определенная по итогам торгов 02 ноября 2023 года, в соответствии с порядком, изложенным в п. 1.2 и п. 1.3 Дополнительных условий проведения торгов на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов, утвержденных Приказом № МБ-П-2023-3020 от 24.10.2023 г., а расчетной ценой на 07 ноября 2023 года принимается расчетная цена, определенная по итогам торгов 03 ноября 2023 года. По сделкам РЕПО, заключенным в вышеуказанных Режимах торгов, компенсационные взносы 06 ноября 2023 года не рассчитываются.





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