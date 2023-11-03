Финансовые новости: О дополнительных условиях проведения торгов облигациями серии 002Р-01 ООО “ЛЕГЕНДА”

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –

Информируем вас о том, что с 10:15 по московскому времени до конца торгового дня 03 ноября 2023 года в связи с получением от НКО АО НРД значений НКД по 08 ноября 2023 года включительно по биржевым зеленым облигациям бездокументарным процентным неконвертируемым с централизованным учетом прав серии 002Р-01 ООО “ЛЕГЕНДА” (торговый код – RU000A1067H4) допустимыми кодами расчетов по указанным облигациям являются коды расчетов, позволяющие заключение сделок с датой исполнения по 08 ноября 2023 года (включительно).



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