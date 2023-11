Физтехи — стипендиаты Научного фонда имени Сахарова

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Institute of Physics and Technology – Московский физико-технический институт –

Двенадцать физтехов выиграли стипендиальный конкурс имени академика Андрея Сахарова среди студентов, ведущих научно-исследовательскую деятельность. В течение года они будут получать дополнительно 35 000 рублей каждый месяц, что позволяет им продолжать активную работу в лабораториях и научных центрах МФТИ.

Инициатор стипендиальной программы — специализированный фонд управления целевым капиталом «Научный фонд А. Д. Сахарова», созданный в 2021 году для развития российских науки и образования путем финансовой и профессиональной поддержки студентов и коллабораций между университетами по всему миру.

Миссия фонда состоит в увековечивании интеллектуального и научного наследия Андрея Дмитриевича Сахарова, выдающегося физика, лауреата Нобелевской премии мира и правозащитника. Стипендии ежегодно присуждаются студентам и аспирантам физического факультета МГУ и МФТИ на конкурсной основе.

Так, в 2023–2024 учебном году стипендиатами стали:

Павел Алексеевич Абрамов (аспирант 2 курса, кафедра физики и технологии наноструктур)

Артем Александрович Александров (аспирант 2 курса, кафедра теоретической астрофизики и квантовой теории поля)

Кирилл Валерьевич Базаров (аспирант 3 курса, кафедра теоретической и математической физики)

Кирилл Алексеевич Губарев (аспирант 3 курса, кафедра теоретической и математической физики)

Георгий Сергеевич Демьянов (аспирант 2 курса, кафедра физики высокотемпературных процессов)

Дмитрий Владимирович Дьяконов (аспирант 4 курса, кафедра теоретической и математической физики)

Алексей Михайлович Зарезин (аспирант 3 курса, кафедра теоретической физики)

Елена Николаевна Ланина (аспирантка 3 курса, кафедра теоретической и математической физики)

Алена Сергеевна Мастюкова (аспирантка 3 курса, кафедра Российского квантового центра)

Андрей Павлович Ойлер (аспирант 1 курса, кафедра физики высоких плотностей энергии)

Тимофей Тимофеевич Сергеев (аспирант 1 курса, кафедра электродинамики сложных систем и нанофотоники)

Никита Сергеевич Целоусов (аспирант 2 курса, кафедра теоретической и математической физики)

Поздравляем стипендиатов и финалистов программы!

