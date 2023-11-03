Физтехи — стипендиаты Научного фонда имени Сахарова

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: Moscow Institute of Physics and Technology – Московский физико-технический институт –
Двенадцать физтехов выиграли стипендиальный конкурс имени академика Андрея Сахарова среди студентов, ведущих научно-исследовательскую деятельность. В течение года они будут получать дополнительно 35 000 рублей каждый месяц, что позволяет им продолжать активную работу в лабораториях и научных центрах МФТИ.
Инициатор стипендиальной программы — специализированный фонд управления целевым капиталом «Научный фонд А. Д. Сахарова», созданный в 2021 году для развития российских науки и образования путем финансовой и профессиональной поддержки студентов и коллабораций между университетами по всему миру.
Миссия фонда состоит в увековечивании интеллектуального и научного наследия Андрея Дмитриевича Сахарова, выдающегося физика, лауреата Нобелевской премии мира и правозащитника. Стипендии ежегодно присуждаются студентам и аспирантам физического факультета МГУ и МФТИ на конкурсной основе.
Так, в 2023–2024 учебном году стипендиатами стали:
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Павел Алексеевич Абрамов (аспирант 2 курса, кафедра физики и технологии наноструктур)
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Артем Александрович Александров (аспирант 2 курса, кафедра теоретической астрофизики и квантовой теории поля)
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Кирилл Валерьевич Базаров (аспирант 3 курса, кафедра теоретической и математической физики)
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Кирилл Алексеевич Губарев (аспирант 3 курса, кафедра теоретической и математической физики)
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Георгий Сергеевич Демьянов (аспирант 2 курса, кафедра физики высокотемпературных процессов)
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Дмитрий Владимирович Дьяконов (аспирант 4 курса, кафедра теоретической и математической физики)
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Алексей Михайлович Зарезин (аспирант 3 курса, кафедра теоретической физики)
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Елена Николаевна Ланина (аспирантка 3 курса, кафедра теоретической и математической физики)
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Алена Сергеевна Мастюкова (аспирантка 3 курса, кафедра Российского квантового центра)
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Андрей Павлович Ойлер (аспирант 1 курса, кафедра физики высоких плотностей энергии)
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Тимофей Тимофеевич Сергеев (аспирант 1 курса, кафедра электродинамики сложных систем и нанофотоники)
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Никита Сергеевич Целоусов (аспирант 2 курса, кафедра теоретической и математической физики)
Поздравляем стипендиатов и финалистов программы!
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