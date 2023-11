Студент ГУУ награжден Почетной грамотой Минпромторга

Source: MIL-OSI Russian Language News

Студент магистратуры ГУУ отмечен Почетной грамотой Министерства промышленности и торговли Российской Федерации.

За содействие в решении задач развития промышленного потенциала и активную деятельность в рамках взаимодействия с Минпромторгом России получил награду студент 2 курса магистратуры ГУУ по программе «Цифровая трансформация бизнеса в отраслях экономики» Михаил Серегин.

Михаил в 2021 году закончил обучение на бакалавриате ГУУ по направлению «Инноватика», после чего поступил в магистратуру родного вуза.

Так же Михаил Серегин работает в Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России, которая является партнёром кафедры управления инновациями Государственного университета управления.

Поздравляем нашего студента с высокой наградой и желаем ему дальнейших успехов!

