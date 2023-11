Студенты СПбГАСУ отпраздновали День народного единства

Source: MIL-OSI Russian Language News

Светлана Головина и Сергей Михайлов

В честь Дня народного единства в СПбГАСУ 2 ноября прошёл праздник для российских и иностранных студентов. Его организатором выступил Совет иностранных обучающихся СПбГАСУ.

На мероприятие были приглашены представители Объединения иностранных обучающихся Балтийского государственного технического университета «Военмех» и Молодёжного общества студентов Таджикистана (МОСТ). Присутствовали первый проректор СПбГАСУ Светлана Головина и проректор по учебной работе Сергей Михайлов.

Антония Ангелова, председатель Совета иностранных обучающихся СПбГАСУ

Открывая мероприятие, председатель Совета иностранных обучающихся Антония Ангелова высказала слова благодарности гостям и организаторам.

Сергей Михайлов

Сергей Михайлов рассказал об истории Дня народного единства и подчеркнул его важность. «Само наличие в календаре этого праздника свидетельствует о том, что все мы, живущие в России, ориентированы на сохранение исторической памяти», – отметил он.

Участники праздника посмотрели праздничный концерт. Икхда Просетиа, студент СПбГАСУ из Индонезии, и Стефани Димитрова, студентка БГТУ «Военмех» из Болгарии, заместитель председателя Объединения иностранных студентов этого вуза, спели песни на родных языках.

Зажгли гостей памирским таджикским танцем участники Молодёжного общества студентов Таджикистана.

Гости и студенты СПбГАСУ на празднике

Колоритный танцевальный номер исполнил монгольский творческий коллектив СПбГАСУ. Ведущие мероприятия, Сабринахон Солехзода и Айгуль Ораздурдыева, предложили гостям праздника ответить на вопросы викторины. У всех присутствующих была возможность попробовать блюда национальной кухни и узнать тонкости их приготовления. Активных студентов, принимавших участие в подготовке события, наградили благодарностями.

«Этот праздник мы проводим каждый год с целью познакомить представителей разных национальностей друг с другом, расширить кругозор и мировоззрение», – рассказала Сабринахон Солехзода.

