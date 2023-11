Стартовала Олимпиада школьников СПбГУ | Санкт-Петербургский государственный университет

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Saint Petersburg State University – Санкт-Петербургский государственный университет –

Олимпиада проводится по 23 предметам (комплексам предметов), 21 из них входит в перечень Российского совета олимпиад школьников, а 13 получили первый (наивысший) уровень. Количество предметов для участия не ограничено, что позволяет учащимся выбрать те области, которые их интересуют и дают возможность продемонстрировать высокий уровень знаний. Выполнить задания отборочного этапа можно только один раз для каждого предмета.

Олимпиада школьников СПбГУ включена в Перечень олимпиад школьников, утвержденный Министерством науки и высшего образования Российской Федерации. Ее главной целью является развитие творческих способностей и повышение внимания к научно‑исследовательской деятельности. Олимпиада также стремится к распространению и популяризации научных знаний среди молодых людей, вдохновляя их на самостоятельное изучение различных предметов.

В этом году Олимпиада школьников СПбГУ вновь расширила список предметов — появился комплекс предметов «Планета Земля», в который входят задания по географии, химии и физике. Новый комплекс предметов предназначен для учащихся 6–11‑х–классов, которые интересуются естественными науками, в частности науками о нашей планете, включая геологию, картографию, гидрометеорологию, минералогию, кристаллографию, геохимию, геофизику и многие другие.

Участие в Олимпиаде школьников СПбГУ предоставляет несколько преимуществ. Интеллектуальное соревнование способствует развитию креативных, логических и других необходимых навыков и стимулирует интерес к научным исследованиям, что позволяет учащимся раскрыть свой потенциал и углубить знания. Кроме того, победители и призеры олимпиады могут претендовать на особые права при поступлении в российские высшие учебные заведения, в том числе в Санкт‑Петербургский университет: на зачисление без вступительных испытаний или получение 100 баллов по профильному предмету (при условии достижения по нему определенного, установленного выбранным вузом результата Единого государственного экзамена (ЕГЭ)).

Отборочный этап олимпиады продлится до 9 января 2024 года. Чтобы приступить к выполнению заданий, необходимо зарегистрироваться через личный кабинет Олимпиады школьников СПбГУ. Для ответов на вопросы и решение задач установлено определенное время (в зависимости от выбранного предмета).

Познакомиться с каждым предметом интеллектуального соревнования, заданиями прошлых лет, распространенными ошибками, посмотреть лекции‑консультации и прочитать другую полезную информацию можно в разделах «Предметы» и «Подготовка» на официальном портале Санкт‑Петербургского университета в разделе, посвященном Олимпиаде школьников СПбГУ.

Победители и призеры олимпиады прошлого учебного года допущены к участию в заключительном этапе, который пройдет с 1 февраля по 17 марта 2024 года, без прохождения отборочного. Участниками заключительного этапа также станут победители и призеры отборочного этапа олимпиады этого года.

