Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

С 12 по 31 октября в Политехе по традиции проходил фестиваль русской музыки и поэзии, приуроченный к открытию 19 октября 1811 года Царскосельского лицея. В шестнадцатый раз он объединил деятелей искусств страны, выдающихся артистов и виртуозных музыкантов. Бесценные строки Пушкина воплотились в шедеврах мировой классической музыки на сцене Белого зала в восьми концертных программах. Арии из опер на сюжеты Пушкина, романсы на стихи поэта, инструментальная музыка русских композиторов, духовные сочинения, киномузыка звучали в исполнении солистов Мариинского театра и ведущих музыкальных коллективов Санкт-Петербурга.

«Звезда пленительного счастья», «Белое солнце пустыни» — музыка из кинофильмов составила программу концерта к 100-летию Исаака Шварца. Этот концерт стал уникальным. Художественный руководитель Камерного оркестра народных инструментов «Скоморохи» Виктор Акулович из рук самого Шварца получил партитуры произведений, которые не прозвучали в кинолентах. И в Белом зале все пять эпизодов из «Станционного смотрителя» исполнили целиком. Особенной это программа стала, благодаря совместной работе «Скоморохов» с высокопрофессиональными артистами. Мастер художественного слова Василий Соловьев-Седой прочел отрывки из повести Пушкина «Станционный смотритель», обладатель гран-при конкурса «Весна романса» Сергей Зыков исполнил песни из кинофильмов на слова Булата Окуджавы, пианист Николай Мажара солировал в Концертной сюите из музыки к кинофильму «Мелодии белой ночи».

«Невозможно представить нашу российскую культуру без подобных программ, — уверен художественный руководитель фестиваля „Пушкинские дни в Политехническом“, руководитель Дирекции культурных программ и молодежного творчества Борис Кондин. — С 2007 года фестиваль русской музыки и поэзии становится одним из крупнейших ежегодных культурных событий Санкт-Петербурга, собирая в Белом зале всех, кому дорога российская культура».

Главным событием фестиваля стал «Пушкин в блеске мундиров». Литературно-музыкальное действо представил Военный оркестр штаба Западного военного округа под управлением Григория Велько совместно с артистами театра «Пушкинская школа Владимира Рецептера» и солистами музыкальных театров. «Руслан и Людмила» Глинки, «Сказка о царе Салтане» Римского-Корсакова, «Евгений Онегин» Чайковского — слушатели не просто наслаждались потрясающей музыкой, но и наблюдали за великолепным сценическим действом. Чтецы и солисты в великолепных костюмах пушкинского времени оставили ярчайшие впечатления у зрителей.

Это даже не концерт получился, настоящее театрализованное действие. Браво музыкантам и актёрам, исполнившим глубокую по содержанию и увлекательную программу. Прекрасный вечер! — поделилась эмоциями зрительница Татьяна Гаранина. За восемь пушкинских дней фестиваль посетили около трёх тысяч человек.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI