Присоединяйтесь к марафону «Знание.Первые»

С 4 по 6 ноября 2023 года пройдет Федеральный просветительский марафон Российского общества «Знание» – Знание.Первые.

Марафон стартует в день открытия Международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ в Москве, на которой будут представлены главные достижения страны.

В рамках марафона запланировано более 170 выступлений по шести трекам: «Знание.Родина», «Знание.Общество», «Знание.Сила», «Знание.Суверенитет», «Знание.Инновации» и «Знание.Я». Они символично формируют слово «Россия», которое составляют первые буквы слов.

В первый день программы, 4 ноября, на площадке трека «Знание.Сила» выступит Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов с лекцией «Просвещение: большие перемены».

За время проведения марафона порядка 15 тысяч молодых людей смогут пообщаться с выдающимися деятелями самых разнообразных направлений, принять участие в викторинах и конкурсах, выиграть призы и познакомиться с достижениями России в разных сферах. Также предусмотрены просветительское шоу, открытый диалог, фан-встречи с блогерами, нетворкинг, мастер-классы и музыкальные выступления.

Спикерами марафона станут учёные, руководители крупнейших компаний, успешные, предприниматели, мастера культуры и искусства, государственные и общественные деятели. Они расскажут об инновациях в науке и технике, прогрессивных решениях в экономике и сфере безопасности, значимых улучшениях в социальной сфере, образовании и здравоохранении.

Зрители со всей страны смогут присоединиться к онлайн-трансляциям лекций и дискуссий в прямом эфире на канале Знание.ТВ, официальном сайте Общества «Знание» и в его сообществе ВКонтакте.

Отметим, что на прошедших пяти марафонах выступило более 850 выдающихся спикеров, лекции которых набрали 580 млн онлайн-просмотров.

