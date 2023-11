Приглашаем написать Географический диктант в ГУУ

Source: MIL-OSI Russian Language News

19 ноября в Государственном университете управления пройдет Географический диктант – масштабная международная просветительская акция, направленная на проверку знаний по географии России.

Цель акции – популяризация географических знаний и повышение интереса к науке и национальному наследию.

Диктант будет состоять из 40 вопросов. Поделенных на две части. Первая часть из 10 вопросов — «географический ликбез» на основе общеизвестных фактов из географии. Вторая часть из 30 вопросов потребует применить образное мышление, логику и эрудицию. Демоверсия уже доступна для прохождения.

Чтобы присоединиться к акции и проверить свои знания на площадке ГУУ необходимо пройти предварительную регистрацию по ссылке.

Ждем всех желающих 19 ноября в аудитории У-429Б. Не забудьте взять паспорт для прохода на территорию университета.

Распорядок работы площадки:

11:00 – начало работы площадки;

11:00-12:00 – сбор, регистрация участников и выдача бланков для написания Диктанта;

12:00-12:15 – викторина, инструктаж по заполнению бланков для написания Диктанта;

12:15-13:00 – написание Диктанта;

13:00-13:10 – сбор заполненных бланков для написания Диктанта;

13:10 – закрытие площадки.

Напомним, что Географический диктант проводится Русским географическим обществом по инициативе Председателя Попечительского Совета Общества, Президента Российской Федерации Владимира Путина ежегодно с 2015 года. В 2017 году Географический диктант стал международным. За всю историю акции в ней приняли участие более 3 млн человек из 126 стран.

