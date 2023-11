Первый в России Центр развития компетенций «Базальт СПО» открыт в Политехе

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

В СПбПУ начал работу первый в России Центр развития компетенций «Базальт СПО». 1 ноября партнеры подписали соглашение о сотрудничестве и торжественно открыли специализированную лабораторию, которая базируется в Высшей инженерной школе ДНОиМК СПбПУ.

«Базальт СПО» — разработчик линейки российских операционных систем «Альт» для рабочих станций, серверов и построения виртуальной инфраструктуры. ОС служат платформой для ИТ-инфраструктур любого масштаба и сложности; развитие платформы ведется более 20 лет. ОС «Альт» включены в Единый реестр российского ПО. Все разработчики «Базальт СПО» являются членами ALT Linux Team — международной команды разработчиков свободного программного обеспечения. В 2023 году ОС «Альт» заняли первое место в первом в России рейтинге российских операционных систем по версии Cnews.

Работа с образовательными организациями — одно из приоритетных направлений компании. Сегодня ОС «Альт» используют свыше 200 вузов и 4000 школ. С 2020 года СПбПУ является авторизованным учебным центром по продуктам «Базальт СПО» и два года подряд (2021 и 2022 гг.) признается «Лучшим партнером года» в номинации «Авторизованное обучение».

Уникальность Центра развития компетенций «Базальт СПО» заключается в том, что пройти обучение и повысить квалификацию могут не только студенты и преподаватели, но и сотрудники различных компаний. Кроме того, СПбПУ получает право сертифицировать преподавателей и специалистов. Центр будет участвовать в разработке и реализации образовательных программ, а также станет зоной для демонстрации программных решений. Это поможет студентам, преподавателям и всем, кто разрабатывает, внедряет, администрирует и использует российский софт, повышать профессиональный уровень.

Подготовка кадров, владеющих современными отечественными технологиями, очень важна. Сегодняшние студенты завтра придут на производство, в госсектор, бизнес, образование и здравоохранение. От того, какие знания и навыки они получат в университете, будут зависеть эффективность и качество работы предприятий , — сказал Алексей Смирнов, первый заместитель генерального директора « Базальт СПО ».

Исполняющий обязанности проректора по дополнительному и довузовскому образованию СПбПУ Дмитрий Тихонов добавляет: Создание Центра — закономерный этап нашего сотрудничества с компанией “Базальт СПО”. За плечами — многолетняя и успешная история работы, преподавательский состав вуза неоднократно подтверждал высокий уровень компетенции и квалификации .

При поддержке «Базальт СПО» открыто два компьютерных класса. Один укомплектован компьютерами на базе процессоров «Эльбрус», другой — с процессорами Intel. В обоих классах ПК работают под управлением ОС «Альт».

Уже второй год в Высшей инженерной школе в рамках проекта “Цифровые кафедры” мы совместно с “Базальт СПО” успешно реализуем программу профессиональной переподготовки “Системное и сетевое администрирование Linux”. На занятиях студенты осваивают операционные системы семейства “Альт”. Для них это отличная возможность получить новые компетенции и стать востребованными специалистами в нынешних условиях рынка труда , — отметил директор Высшей инженерной школы ДНОиМК Александр Кудаков.

«Учебные программы Центра разработаны преподавателями университета совместно с сотрудниками „Базальт СПО“. Мы планируем распространить наш опыт на вузы Северо-Западного региона и готовы оказать им необходимую методическую поддержку, — добавил Дмитрий Тихонов. — Изучение семейства ОС „Альт“ — один из главных приоритетов нашего Центра. Интерес студентов и специалистов к этой системе не случаен. „Альт“ выбирают многие организации, работающие в разных сегментах рынка».

Познакомиться с программными продуктами «Базальт СПО» можно на курсах в Высшей инженерной школе СПбПУ. Учебный центр предоставляет возможность изучить отдельные аспекты работы с ОС «Альт» на краткосрочных курсах или пройти программу переподготовки «Системное и сетевое администрирование ОС Альт» .

Подробнее об этом можно узнать на Дне открытых дверей, который пройдет онлайн 22 ноября в 18:00.

Для участия требуется регистрация .

Фотоархив

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI