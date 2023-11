Павильон «Роснефти» откроется в субботу на ВДНХ в рамках выставки-форума «Россия»

Source: MIL-OSI Russian Language News

В субботу, 4 ноября, на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ состоится открытие павильона «Роснефти». Выставка проводится по указу Президента России с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года.

В церемонии открытия экспозиции примут участие представители «Роснефти» и Министерства энергетики Российской Федерации.

Программа первого дня «Роснефти» на выставке-форуме «Россия»:

11:00 – Торжественная церемония открытия павильона «Роснефти».

13:00 – Квиз, посвященный НК «Роснефть».

14:00 – Квиз, посвященный Дню народного единства.

15:00 – Концерт Хора Сретенского монастыря (Павильон 75). Проводится при поддержке ПАО «НК «Роснефть».

16:00 – Квиз, посвященный НК «Роснефть».

17:00 – Квиз, посвященный Дню народного единства.

19:00 – Квиз, посвященный НК «Роснефть».

20:00 – Квиз, посвященный Дню народного единства.

Победители квизов получат памятные призы от компании «Роснефть»!

Экспозиция «Роснефти» находится в павильоне, построенном Компанией по авторскому дизайн-проекту специально для международной выставки-форума «Россия». Выставочное пространство разделено на тематические зоны.

Посетители экспозиции узнают о становлении нефтяной отрасли страны и самой «Роснефти», смогут посмотреть уникальные фильмы и фотографии, познакомиться с инновационными разработками Компании, посетить мастер-классы и лекции, принять участие в культурно-развлекательных мероприятиях.

В павильоне «Роснефти» будет работать кафе «Зерно», в котором все желающие смогут выпить ароматный кофе, перекусить свежеиспеченной выпечкой или хот-догами, а также попробовать блюда из нового фирменного меню: блинчики с разными начинками, куриные крылышки и стрипсы, картофель фри, покеты и многое другое.

На протяжении работы выставки «Россия» на экспозиции запланировано проведение тематических дней, посвященных регионам, в которых ведет свою деятельность Компания, а также социальным, спортивным, экологическим и культурным проектам «Роснефти». Будут организованы интересные встречи, автограф-сессии прославленных российских спортсменов и увлекательные мастер-классы для детей и взрослых.

Информация об основных событиях и датах их проведения будет публиковаться на официальном сайте и страницах ПАО «НК «Роснефть» в социальных сетях.

Павильон «Роснефти» открыт для посещения все время проведения международной выставки-форума «Россия». Расписание работы павильона Компании соответствует графику выставки-форума.

Схема прохода к павильону Компании

Департамент информации и рекламы

ПАО «НК «Роснефть»

3 ноября 2023 г.

