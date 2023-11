Олимпиадные школы МФТИ приглашают на юбилей

Source: MIL-OSI Russian Language News

МФТИ приглашает студентов, школьников, родителей, педагогов и всех желающих 12 ноября отметить день рождения Олимпиадных школ МФТИ. Подробная программа и регистрация на мероприятие на сайте олимпиадных школ.

Гостей мероприятия ждут насыщенная развлекательная и образовательная программы: дискуссия с родителями на тему эмоционального выгорания олимпиадников, которую проведёт основатель Олимпиадных школ Алексей Малеев, лекции от преподавателей МФТИ, праздничный концерт, ИТ проф-квест и мастер-класс от экспертов компаний-партнеров. Кульминацией праздника станет розыгрыш 10 бесплатных путёвок на смены Олимпиадных школ.

На протяжении 10 лет Олимпиадные школы МФТИ дают возможность участникам с любым уровнем подготовки получить новые знания и достичь побед на олимпиадах различного уровня, а главное – насладиться красотой математики, физики, информатики и других наук.

С 2013 года небольшой проект, зародившийся на базе МФТИ, стал лидером среди образовательных программ для школьников по всей России и продолжает расти. За этот время в Олимпиадных школах приняли участие более 13500 школьников из разных уголков России и зарубежья. Из них многие поступили на Физтех, а кто-то уже окончил обучение и строит успешную карьеру.

