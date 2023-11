Есть вопрос? Звони на горячую линию!

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

Департамент государственной молодежной политики и воспитательной деятельности Минобрнауки России информирует, что для ответов на вопросы обучающихся и их представителей действует многоканальный номер телефона Горячей линии 8 (800) 222-55-71.

Для удобства обратившихся выделены 2 канала в зависимости от специфики вопросов: первый канал (доб.1) связан с вопросами по обеспечению правовой и социальной защиты обучающихся, второй канал (доб.2) посвящен психологической помощи студенческой молодежи.

Выбирайте доб.1, если вам нужна консультация по следующим вопросам:

реализация прав в части учебного процесса, прохождения промежуточной и итоговой аттестации;

вопросы перевода обучающихся между образовательными организациями, в том числе в случае прекращения действия лицензии или аккредитации;

произведение выплат из средств из стипендиального фонда и оказания материальной поддержки, выплат отдельным социальным категориям;

вопросы, связанные с предоставлением мест в общежитиях и порядка проживания в них;

вопросы выдачи документов об образовании, выдачи дубликатов документов, апостилирования и нострифиации документов;

оказание консультаций по иным вопросам, связанным с порядком обучения и реализации прав обучающихся в период обучения в образовательных организациях.

Второй канал (доб.2) номера телефона Горячей линии по психологической помощи студенческой молодежи консультирует по следующим вопросам:

психологическая тревожность;

проблемы в межличностных и семейных отношениях;

эмоциональное напряжение в период учебы;

индивидуальные психологические трудности.

Подпишись на тг-канал “Наш ГУУ”

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI