Есть вопрос? Звони на горячую линию!

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –
Департамент государственной молодежной политики и воспитательной деятельности Минобрнауки России информирует, что для ответов на вопросы обучающихся и их представителей действует многоканальный номер телефона Горячей линии 8 (800) 222-55-71.
Для удобства обратившихся выделены 2 канала в зависимости от специфики вопросов: первый канал (доб.1) связан с вопросами по обеспечению правовой и социальной защиты обучающихся, второй канал (доб.2) посвящен психологической помощи студенческой молодежи.
Выбирайте доб.1, если вам нужна консультация по следующим вопросам:
- реализация прав в части учебного процесса, прохождения промежуточной и итоговой аттестации;
- вопросы перевода обучающихся между образовательными организациями, в том числе в случае прекращения действия лицензии или аккредитации;
- произведение выплат из средств из стипендиального фонда и оказания материальной поддержки, выплат отдельным социальным категориям;
- вопросы, связанные с предоставлением мест в общежитиях и порядка проживания в них;
- вопросы выдачи документов об образовании, выдачи дубликатов документов, апостилирования и нострифиации документов;
- оказание консультаций по иным вопросам, связанным с порядком обучения и реализации прав обучающихся в период обучения в образовательных организациях.
Второй канал (доб.2) номера телефона Горячей линии по психологической помощи студенческой молодежи консультирует по следующим вопросам:
- психологическая тревожность;
- проблемы в межличностных и семейных отношениях;
- эмоциональное напряжение в период учебы;
- индивидуальные психологические трудности.
Подпишись на тг-канал “Наш ГУУ” Дата публикации: 3.11.2023
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