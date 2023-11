Диалог на равных: председатель Заксобрания Санкт-Петербурга Александр Бельский встретился с политехниками

Source: MIL-OSI Russian Language News

2 ноября Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого посетил председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский. Он встретился с политехниками и ответил на актуальные вопросы, связанные с законотворческой работой и развитием города. В беседе также принял участие депутат петербургского парламента Михаил Амосов.

Встреча с Александром Бельским прошла при аншлаге — в конференц-зале «Семёнов» научно-исследовательского корпуса «Технополис Политех» студенты заняли даже ступеньки и проходы.

Сегодня знаковый день для Политехнического университета — у нас долгожданный гость, председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский. Это совершенно необыкновенный человек по интересам, по видению жизни и мира. Будьте открытыми, задавайте гостю самые насущные вопросы с точки зрения законодательства, развития города, образования , — открыл мероприятие ректор СПбПУ Андрей Рудской.

Спикер петербургского парламента обсудил с политехниками готовящееся подписание соглашения о сотрудничестве между Законодательным Собранием и университетом. В настоящее время ведётся разработка документа. Стимулом к его подготовке стал научно-образовательный трек «Законодательный процесс», проведённый в октябре студенческим обществом «Лаборатория публичного управления» во взаимодействии с Законодательным Собранием и Молодёжным парламентом Санкт-Петербурга.

По итогам шесть студенческих команд Политехнического университета приняли участие в заседании Молодёжного парламента, где представили разработанные ими законодательные инициативы. Высокий уровень профессиональной подготовки и активная гражданская позиция студентов Политеха обратили на себя особое внимание председателя Заксобрания.

Александр Бельский ответил на вопросы студентов о работе парламента, поддержке Ассоциации молодых учёных, льготах по оплате общежития для сирот, обучении по инженерным специальностям, социальных программах города и городском хозяйстве, в том числе о транспортной реформе и реформе в области обращения с отходами.

У нас в Заксобрании очень богатая политическая палитра, депутаты разных политических взглядов по-разному воспринимают многие проблемы. Но жизненно важные решения, связанные с развитием города, мы принимаем все вместе. И задача у нас одна — работать на благо любимого Санкт-Петербурга , — подчеркнул Александр Николаевич.

После беседы политехники долго не отпускали спикера петербургского парламента — фотографировались, продолжали неформальное общение. Встреча завершилась общим снимком на память.

Особые эмоции — от общения со студентами Политеха. Неравнодушные, деятельные ребята, которых искренне волнует судьба Петербурга. Некоторые из них уже держат связь с Молодёжным парламентом и предлагают свои законодательные инициативы. Такую тягу к правотворчеству надо поощрять , — поделился впечатлениями после встречи Александр Бельский.

