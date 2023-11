Дайджест #ГУУговорит: золото, алмазы и вашингтонские «плюшки»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

Вновь эксперты Государственного университета управления наполняют дайджест #ГУУговорит полезной информацией на самые разные темы. Обсуждаются новости о фасовке продуктов, даются советы о лучшем времени для отпуска, поясняется почему невыгодна дорогая нефть, рассказывается об экономическом значении Чёрного моря и методах ведения туристической статистики. Автомобили, золото, алмазы и не менее дорогие для ГУУ исследования наших учёных. Читаем!

— Ректор ГУУ Владимир Строев прокомментировал социологическое исследование о студенческом самоуправлении, проведённое нашим университетом, результаты которого опубликовало «РИА Новости». «Активисты отмечают нехватку ресурсов для улучшения функционирования студсоветов, при этом считают, что их работа основывается, в первую очередь, на нематериальных ресурсах: альтруизме, готовности быть полезным, проявить себя, реализовать свои способности», – отметил ректор.

— И это не единственное исследование ГУУ на этой неделе. Владимир Витальевич так же оценил разработку нашими учёными нового регионального индекса гендерного равенства в России. «Результаты исследования могут быть полезны Министерству труда и социальной защиты и при разработке соответствующей государственной политики и нормативно-правового регулирования», — сказал ректор.

— Заведующий кафедрой мировой экономики и международных экономических отношений ГУУ Евгений Смирнов считает, что запрет ЕС на импорт российских алмазов ни к чему не приведёт. «Планируя ввести санкции, европейцы, видимо, надеются, что алмазы продолжат к ним поступать по другим каналам, то есть через третьи страны. Таким образом будет продемонстрировано и выполнение санкций, вводящихся под лозунгом снижения доходов России, и рынок алмазов Европы сохранит свою структуру», – предполагает экономист.

— Также Евгений Смирнов рассмотрел неоднозначную ситуацию на рынке газа Германии. Наладить альтернативные источники поставки голубого топлива в данный момент непросто, но в то же время страна готова к зимнему сезону лучше, чем в 2022 году – подземные хранилища заполнены.

— Кроме того, Евгений Смирнов опубликовал колонку о влиянии войны Израиля и ХАМАС на глобальные рынки. «Какие бы страны ни были вовлечены в конфликт по мере его разрастания (например, Иран, Ливан или Сирия), палестино-израильское противостояние будет создавать всё новые риски для устойчивого развития мировой экономики», – говорит эксперт.

— Ещё Евгений Смирнов рассказал об инфляции в Европе: «Инфляция последних двух лет в Европе стала беспрецедентной. МВФ отмечает, что за всего за два года цены выросли на 25% (столько составила инфляция за пять лет после кризиса 2008-2009 гг.)».

— Помимо этого Евгений Смирнов размышляет о влиянии конфликта на Ближнем Востоке на нефтяной рынок. «Мировая экономика за последние десятилетия стала более адаптивной и научилась преодолевать такие шоки, даже если они вызваны сложными геополитическими потрясениями. Кроме того, в мире имеются серьезные признаки ожидания рецессии и соответствующего снижения спроса на нефть. Поэтому цены на нефть, даже в случае разрастания и масштабирования конфликта, не превысят отметки в 100-110 долларов за баррель», – считает экономист.

— Также Евгений Смирнов прокомментировал новые санкции США, введённые против юридических лиц из России: «В настоящее время санкционная политика США нацелена в основном на противодействие уклонению от ранее введенных ограничений, поэтому санкции вводятся в отношении банков, содействующих, как считают в США, ввозу в Россию товаров и технологий двойного назначения, которые Россия может использовать в оборонно- промышленном комплексе для производства вооружений».

— Заместитель заведующего кафедрой институциональной экономики ИЭФ ГУУ Светлана Сазанова рассказала о причинах высокого спроса на ипотеку в Подмосковье. Среди них: высокие доходы населения, привлекательность региона для жизни, высокий темп строительства и диапазон выбора жилья.

— Также Светлана Сазанова рассказала о проблемах и достижениях в области развития дорожной и коммунальной инфраструктуры в России. Она сообщила, что более 40% коммунальных сетей нуждаются в обновлении. В то же время дорожная инфраструктура по всей стране развивается быстрыми темпами, и общая площадь дорожного покрытия вскоре превысит 145 млн кв. м.

— Кроме того, Светлана Сазанова объяснила почему России не нужны слишком высокие цены на нефть. 100 долларов за баррель – это оптимальная цена. «Уже при 120 долларов за баррель мировая экономика войдет в рецессию, вырастут цены на уголь, природный газ, удобрения, продовольствие и металлы (особенно энергоемкие – алюминий и цинк). При цене нефти 150 долларов за баррель мировая экономика погрузится в глубокую и затяжную рецессию. В такой ситуации нефть никому не будет нужна», – говорит эксперт.

— Доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Института экономики и финансов ГУУ Максим Чирков прокомментировал заявление президента Молдавии Майи Санду о нежелании Кишинева выплачивать «Газпрому» долг за газ. Эксперт считает, что это является попыткой показать некую «сильную позицию»: «Понятно, что сила эта мнимая. Люди, которые осознают современную реальность молдавской экономики, естественно, будут на сей счет иронизировать. Но у Санду не такой большой выбор — ей необходимо демонстрировать собственную лояльность Брюсселю и Вашингтону. Видимо, она получает от них она получает какие-то „плюшки“», – полагает экономист.

— Также Максим Чирков высказался относительно попытки ввести 12-ый пакет санкций против России: «Даже предыдущий, 11-й пакет, да и предшествующие ему, в основном были повторением санкций, введенных ранее. Безусловно, расширялись списки физических лиц, расширялся список компаний, которые попадали под европейские ограничения, но в целом это были повторения».

— Вполне ожидаемо Максим Чирков комментирует повышение ставки ЦБ сразу на 2%. Он признаёт, что решение достаточно жёсткое. Тем не менее отмечает, что повышение ставки ЦБ плюс комплекс мер, которые принимаются в России, в частности ограничение роста цен на топливо, принудительная конвертация валютной выручки помогут контролировать инфляцию в России, удержать ее вблизи целевого диапазона.

— Ещё Максим Чирков в эфире «Радио КП» прокомментировал эстонский законопроект, позволяющий изымать замороженные российские активы. Эксперт отметил, что точно также в РФ есть замороженные иностранные активы из враждебных стран, и хоть объемы их не идентичны, но они сопоставимы. При этом конфискация собственности или активов российских владельцев может вызвать аналогичные реакции и со стороны России. По сути, это действие будет бессмысленным.

— Кроме того, Максим Чирков рассказал о роли Чёрного моря в экономике. «Значение Чёрного моря очень высоко. И с разгорающимся арабо-израильским конфликтом оно может вырасти. Чёрное море — это серьёзные транзитные возможности продуктов питания из России. В условиях надвигающегося кризиса и военного конфликта на Востоке, как мне кажется, Черноморские маршруты станут очень востребованы», — считает Максим Чирков.

— В ответ на обвинение, выдвинутое генеральным директором Carlsberg в сторону российских властей о якобы воровстве его бизнеса, Максим Чирков отвечает, что это не имеет ничего общего с воровством. «Россия признает собственность иностранных владельцев на своей территории, формально смены собственника не произошло. Если ситуация с рестрикциями будет разрешена, соответственно, и активы компании, и прибыль будет у владельца», — пояснил Максим Чирков.

— В эфире «Радио России» Максим Чирков рассказал, что внесудебное банкротство станет проще. «С моей точки зрения, новая редакция закона более защищена от неправомерных действий. Кроме того, облегченные схемы позволят разгрузить, в том числе и судебную систему», – поделился мнением эксперт.

— Максим Чирков назвал запредельными потери ЕС от антироссийских санкций. Эксперт отметил, что по итогам 2022 года уже наблюдалось, что ущерб для европейских стран составляет триллионы, при этом не учитывался спад ВВП в государствах и другие потери. По его словам, ситуация в европейской экономике продолжает динамично ухудшаться.

— Помимо этого Максим Чирков обсудил лидерство Китая на мировом авторынке. «Китайские автомобильные компании выпускают уже достаточно качественный продукт, зачастую опережая западных конкурентов по технологиям. Цена на китайские автомобили на российском рынке скорее будет снижаться, начинают работать конкурентные процессы, все больше производителей и все больше автомобилей выходят на российский рынок, который стал одним из самых привлекательных в мире», — делится мнением экономист.

— Директор Центра социально-экономических и политических исследований Китая ГУУ Фанис Шарипов опубликовал колонку о социальных и экономических правах в Китае. «Один из ключевых моментов народной демократии полного процесса в Китае – это широкое участие граждан и низовых организаций, так называемая демократия низового уровня. Состязательность и политическая конкуренция присутствует в китайской модели политического устройства и апробируется на низовом уровне», – высказывает эксперт один из тезисов.

— Директор Института экономики и финансов ГУУ, доктор экономических наук Галина Сорокина обратилась к теме экспорта отечественной агропродукции в Китай: «В 2022 году Китай закупил 12,3 % российского агроэкспорта, примерно столько же — Турция. Также в общей структуре крупнейших потребителей российских продуктов добавился новый игрок — Саудовская Аравия».

— Также Галина Сорокина отреагировала на новость о запрете производителям в России менять объёмы фасовки товаров. «Добавление в Государственный стандарт помимо качественных характеристик, связанных с составом, условиями производства и хранения параметры упаковки и развесовки окажет положительное влияние на потребителей, особенно тех, которые не привыкли читать состав и объем или вес товара, например, пенсионеры», – считает Галина Сорокина, но предупреждает, что эта мера может привести к кратковременному ощущению роста цен на товары.

— Галина Сорокина опубликовала колонку о пополнении Россией золотого резерва. Этот драгоценный металл нельзя рассматривать как высокодоходные инвестиции, но он надёжен и не имеет тенденции к обесцениванию. В условиях глобальной политической нестабильности устойчивое и вечное золото выглядит привлекательной инвестицией даже на уровне государства.

— Доцент кафедры «Финансы и кредит» Института экономики и финансов ГУУ Николай Кузнецов рассказал почему Казахстан ограничил выдачу российских банковских карт. Он считает эти действия абсолютно закономерными, так как в Казахстане помимо честных российских бизнесменов обосновалось множество мошенников. «Многие банки Казахстана по факту уже и так отказались от практики дистанционного оформления карт, требуя личного присутствия человека, некоторые сегрегировали счета россиян в отдельную группу для применения процедур повышенного контроля», – сообщает эксперт.

— Заместитель начальника отдела по реализации международных проектов Управления международного сотрудничества ГУУ Александр Рудой опубликовал колонку о причинах медлительности Израиля перед началом наземной операции в Газе. «Израиль ранее не сталкивался с масштабами и спецификой подобной операции, поэтому он старается максимально снизить свои военные потери и минимизировать политические последствия. В этой связи логично говорить не о затягивании сроков, а о тщательной подготовке. И чем дольше Израиль готовится, тем вероятнее, что он операцию начнет», – заверяет эксперт.

— Доцент кафедры управления персоналом ГУУ Анастасия Лобачёва в большой статье о нетворкинге рассказала о том, как знакомиться онлайн. «Обычно люди, которые создают открытые страницы и сообщают профессиональную информацию о себе, открыты и готовы к общению. Поэтому нельзя пренебрегать возможностью личных сообщений. Главное — делать это корректно и доброжелательно, соблюдая цифровой этикет, учитывая временные зоны и социальный статус адресата», – предупреждает эксперт.

— Доцент кафедры экономической политики и экономических измерений ГУУ Наталья Казанцева рассказала об изменениях в системе энергетики России и предупредила, что электричество будет дорожать, если регионы не найдут средств на субсидии в своих бюджетах.

— Профессор кафедры бухгалтерского учета, аудита и налогообложения ГУУ Роман Близкий рассказал, когда лучше всего уходить в отпуск и что влияет на размер отпускных средств. «Зарплата одинакова в любом полностью отработанном месяце: за январь и июль сотрудник зарабатывает одну и ту же сумму. Но чем меньше в месяце рабочих дней, тем дороже стоит каждый из них», – объясняет эксперт. При этом в январе меньше всего рабочих дней, а в июле 2024 года – больше всего, так что во втором случае месячный доход с отпускными даже превысит привычный оклад.

— Доцент кафедры управления в международном бизнесе и индустрии туризма ГУУ Вадим Жуков рассказал о новой методике ведения туристической статистики, и предложил, как повысить качество туристической отрасли. «Улучшить качество туристической статистики возможно на основе использования данных операторов сотовой связи о перемещениях абонентов с привязкой ко времени и месту», – говорит эксперт, не забывая о соблюдении закона о защите персональных данных.

— Доцент кафедры социологии, психологии управления и истории ГУУ Юлия Надехина рассказала об истории Дня народного единства. «Так ли важны эти тонкости для отмечания Дня народного единства? На мой взгляд – нет. Очевидно, что окончание Смуты связано с небывалым ранее подъемом национального сознания. Весь народ, в едином порыве, встал на защиту своей Родины, государственности и столицы – это самое главное, что нужно помнить на переломе истории», – заключила эксперт.

Полностью согласны с Юлией Петровной. И желаем всех приятных праздничных выходных. Пока что у нас не будет возможности протестировать отечественную компьютерную игру «Смута», но к следующему Дню народного единства она уже будет доступна. С наступающим!

