В НГУ прошла презентация монографии «Историко-культурные процессы в Центральной Азии в Древности, Средневековье и Новое время»

Презентация коллективной монографии «Историко-культурные процессы в Центральной Азии в Древности, Средневековье и Новое время» прошла в Новосибирском государственном университете 25 октября в рамках IV Международного научного форума «Наследие». Издание посвящено актуальным вопросам истории, политики и международных связей, вопросам социально-экономического и культурного развития народов Центральной Азии в контексте сложных процессов становления, развития и утраты государственности. Монография стала результатом работы большого авторского коллектива исследователи из России, Узбекистана и Казахстана. В подготовке монографии в качестве авторов приняли участие сотрудники НГУ доктор исторических наук, ведущий сотрудник Лаборатории гуманитарных исследований Леонид Бобров, доктор исторических наук, доцент, зав. кафедрой отечественной истории Андрей Дмитриев, кандидат исторических наук, профессор кафедры востоковедения и научно-образовательного и культурного центра «Институт Конфуция» Сергей Комиссаров, кандидат исторических наук, доцент кафедры востоковедения Мария Кудинова, доктор исторических наук, доктор культурологии и зав. кафедрой всеобщей истории Геннадий Пиков, доктор юридических наук, заместитель директора Института философии и права по учебной работе НГУ, профессор кафедры теории и истории государства и права Николай Красняков. Ответственным редактором выступил доктор исторических наук, профессор, директор Гуманитарного института НГУ Андрей Зуев.

С зарубежной стороны авторский коллектив был представлен учеными Национального университета Узбекистана имени Мирзо Улугбека, Джизакского политехнического института, Джизакского государственного педагогического университета, Андижанского государственного университета, Ташкентской духовной семинарии и др.

Монография содержит авторские исследования, основанные на новых археологических, музейных и архивных материалах, и будет интересна, как профессиональным ученым, так и всем, кто увлекается историей Древности, Средневековья и Нового времени. Ее авторы постарались осветить историко-культурные процессы эпохи Древности и Средневековья именно в плане аккультурации различных явлений и событий, проанализировать их влияние на события более позднего времени, уделили внимание вопросам изучения и сохранения историко-культурного наследия народов Сибири и Центральной Азии. Предисловие монографии дает читателям общее представление о том, насколько продолжительным и всеохватывающим было взаимное влияние культур народов Сибири и Центральной Азии. История двух этих регионов Евразии наполнена взаимодействием множества культурных явлений и процессов, которые пересекаются, взаимодополняют и воздействуют друг на друга в определенные хронологические периоды. Процесс развития и функционирования культуры любого социума представляет собой взаимодействие собственных культурных достижений с культурными элементами, выработанными иными народами.

Коллективная монография «Историко-культурные процессы в Центральной Азии в Древности, Средневековье и Новое время» стала итогом плодотворного сотрудничества ученых из НГУ и высших учебных заведений Республики Узбекистан в рамках деятельности Консорциума исследователей истории Северной и Центральной Азии – неформального объединения историков, созданного по инициативе НГУ в 2019 году. Это уже второй проект по подготовке совместных научных публикаций исследователями из Академгородка и ведущих образовательных и научно-исследовательских центров Узбекистана. В 2020 году была издана коллективная монография «Очерки по истории государственности: политика, экономика, культура»..

Концепцию монографии стороны разрабатывали совместно. Она была такова – подобрать коллектив авторов таким образом, чтобы их исследования выгодно дополняли друг друга и рассматриваемые ими темы, кажущиеся знакомыми и хорошо исследованными, раскрывались по-новому. Об этом присутствующим на презентации монографии рассказала доктор исторических наук, профессор исторического факультета НУУз им. Мирзо Улугбека Ольга Кобзева. Он упомянула, что первое предложение о концепции монографии поступило от НГУ, который предложил тему, разрабатываемые его авторами, далее в вузах Узбекистана начали поиск специалистов в смежных областях исторических исследований – чтобы освещаемые в монографии темы рассматривались с разных сторон.

Как отметил декан исторического факультета НУУз им. Мирзо Улугбека Алишер Муминов, монография предназначена, прежде всего, для ученых, которые работают в области гуманитарных исследований, однако ее концепция позволяет эффективно вписывать изложенные в ней материалы в учебные программы. Так, в НУУз им. Мирзо Улугбека монографию уже используют в качестве учебного материала для преподавания истории России и Узбекистана. В монографии отражено взаимное влияние этих стран друг на друга, обогащающее их культуру и сближающее их народы.

Доктор исторических наук, профессор, профессор кафедры востоковедения ГИ НГУ Владимир Пластун, выступивший рецензентом монографии, отметил, что она создана учеными и для ученых, но материал изложен легким языком, что обеспечит интерес к ней со стороны широкой аудитории. Он выразил пожелание, чтобы в дальнейшем эта книга была трансформирована в научно-популярное издание и стала доступной всем, кто интересуется историей России и Узбекистана.

Электронная версия монографии в настоящее время распространяется национальным университетом Узбекистана, который выступил издателем в рамках коллаборации «Ташкент – Новосибирск». В свет она вышла в Узбекистане, а в НГУ были доставлены ее бумажные копии. Часть их передана в библиотеку НГУ. В данный момент решается вопрос о размещении электронной версии монографии в открытом доступе на ресурсах НГУ.

