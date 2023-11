В ГУУ оценили регионы России по уровню гендерного равенства

Source: MIL-OSI Russian Language News

В Государственном университете управления была разработана новая методика интегральной оценки гендерного неравенства в регионах Российской Федерации. Монографию на эту тему и результаты исследования опубликовали доцент кафедры статистики ГУУ Екатерина Долгих и учащаяся 4 курса, участница и призёр различных олимпиад и конкурсов Диёра Ташбекова.

Целью исследования стала разработка и проверка нового регионального индекса гендерного неравенства, совместимого с существующими индексами, используемыми для сравнения гендерного равенства в разных странах, но применимого для измерения гендерного равенства в регионах Российской Федерации, а также оценка влияния показателей региональной экономики на уровень гендерного неравенства. Проще говоря, исследование показывает уровень вовлеченности женщин и мужчин в жизнь регионов России по различным показателям: экономическое участие и возможности, политические возможности, социальное благосостояние, здравоохранение и другим.

«Результаты исследования могут быть полезны Министерству труда и социальной защиты и при разработке соответствующей государственной политики и нормативно-правового регулирования», — оценил работу ректор ГУУ Владимир Строев.

Актуальность и новизна монографии заключается в том, что существует весьма ограниченное количество исследований гендерного равенства на региональном уровне. В новой работе сотрудники ГУУ удалили некоторые показатели, традиционно используемые для измерения гендерного равенства, а другие были введены для учета новых аспектов гендерного равенства в соответствии с современными условиями.

Перейдём к самому интересному – результатам. В тройку лидеров, где мужчины и женщины наиболее равны в своих возможностях, вошли Вологодская и Курганская области, а также Республика Коми. Максимальное неравенство зафиксировано в ЯНАО, ХМАО и Чеченской Республике.

Москва, на удивление, тоже в списке отстающих – 81 место. Низкое положение столицы в индексе объясняется тем, что по сравнению с Россией в целом регион продемонстрировал минимумы по показателям в сфере здравоохранения и социального благосостояния. При этом экономические и политические показатели ожидаемо оказались высокими.

В десятке лучших встречаются регионы с низким социальным и экономическим развитием, где среди мужчин распространены алкоголизм и наркомания. В результате в них роль женщины возрастает во всех сферах, а соответственно растут и показатели гендерного равенства.

Казалось бы, говоря о гендерном неравенстве мы в первую очередь имеем в виду превосходство мужского пола, но бывают и обратные примеры. Исследование показало, что в Туве у женщин больше экономических возможностей, чем у мужчин. Регион имеет максимальное значение соотношения по субиндексу «Благосостояние» не в пользу мужчин. Это вызвано тем, что размер пенсий у женщин выше, чем у мужчин, и удельный вес работающих пенсионеров-женщин почти в два раза выше, чем пенсионеров противоположного пола. Первопричиной этого, возможно, является общее преобладание численности женщин в Туве.

Также женщины превосходят мужчин по количеству занимаемых государственных и муниципальных должностей в целом по России. Но чем выше занимаемое место в управлении, тем реже эти места занимают представительницы прекрасного пола. А среди депутатов мужчин в 6,5 раз больше, чем женщин.

По мнению исследователей, в некоторых регионах, в основном в промышленных центрах, существует больше возможностей для расширения роли женщин и мужчин на рынке труда, в сфере политики и управления, чем используется в данное время. В перспективе на этих территориях возможно обеспечить равные высокие доходы для представителей разных полов. Поэтому авторы индекса предлагают учитывать его при оценке работы региональных властей — как показатель, характеризующий эффективность развития территории.

