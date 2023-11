Альфа-Банк открыл IT-пространство для студентов в Высшей школе бизнеса ВШЭ

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University Higher School of Economics – Государственный университет “Высшая школа экономики” –

Альфа-Банк открыл IT-пространство в Высшей школе бизнеса НИУ ВШЭ — коворкинг для проектного и делового общения студентов. Это IT-пространство Alfa Space с модным кафе, где можно обсуждать финтех с экспертами из «Альфы», готовиться к семинарам или штормить над задачами.

«Высшая школа экономики — выдающийся российский вуз, у нас в “Альфе” много выпускников ВШЭ, и мы гордимся этим. Альфа-Банк активно поддерживает финтех-образование в России, и сотрудничество с ВШЭ и Высшей школой бизнеса — пример того, в синергии могут рождаться самые ценные технологичные кадры. Я уверен, что пространство Альфа-Банка, где родится не одна, а сотни ярких идей, которые, возможно, изменят будущее финансовой индустрии, только поможет в этом развитии», — поделился Владимир Верхошинский, главный управляющий директор Альфа-Банка.

«Высшая школа бизнеса ВШЭ успешно сочетает в своем портфеле лучшие в России профильные программы бакалавриата и магистратуры с программами МВА и корпоративным обучением для лидеров отечественной экономики. Уникальность ВШБ также в масштабном вовлечении в учебный процесс и исследовательские проекты ведущих российских компаний. Мы очень признательны Альфа-Банку за инициативу создания именного коворкинга в кампусе ВШБ и видим здесь отличную возможность для развития системного сотрудничества с крупнейшим универсальным частным банком России», — подчеркнул директор Высшей школы бизнеса ВШЭ Валерий Катькало. Ранее Альфа-Банк и Высшая школа экономики заключили двустороннее соглашение, направленное на развитие образования в сфере финтеха.

