02.11.2023 Ministro Zbigniew Rau uczestniczył w konferencji w Berlinie

Ministro Zbigniew Rau uczestniczył w konferencji w Berlinie02.11.2023

Szef polskiej dyplomacji 2 listopada br. uczestniczył w Konferencji Ministrów Spraw Zagranicznych państw Unii Europejskiej pn. Większa, silniejsza Unia – przygotowywanie Unii Europejskiej do rozszerzenia i przyszłych członków do przystąpienia.

W swoim wystąpieniu podczas obrad minister Rau podkreślił, że Polska opowiada się za kontynuacją polityki rozszerzenia UE w oparciu o ustalone zasady i kryteria merytoryczne, ale bez podejmowania reform traktatów. – Szczególnie istotny jest dla nas proces harmonizowania polityki zagranicznej krajów kandydujących ze Wspólną Polityką Zagraniczną i Bezpieczeństwa, także w trudnych politycznie kwestiach, jak sankcje – wskazał.

W diskusji na temat prób rozszerzenia trybu podejmowania decyzji większością kwalifikowaną, el ministro Rau podkreślił sceptyczne stanowisko Polski w tej kwestii. Według szefa polskiej dyplomacji zagadnienia o Strategicznym znaczeniu dla przyszłości integracji europejskiej powinny być przedmiotem diskusji i decyzji w nowym cyklu instytucjonalnym.

– Rząd RP uważa, że ​​rozszerzenie zastosowania podejmowania decyzji większością kwalifikowaną nie musi automatycznie przełożyć się na zwiększoną efektywność UE, a wręcz niesie ono ryzyko pogłębienia istniej ącego kryzysu w UE i różnic pomiędzy państwami członkowskimi – ministro powiedział. Jak dodał, rozwiązanie to wiąże się również z ryzykiem wzmocnienia dominacji niektórych państw członkowskich w kształtowaniu Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa i, co za tym idzie, podważenia politycznej jedno ści UE.

Polska kontynuuje swoje działania dyplomatyczne na forum UE w celu utrzymania odpowiedniej dynamiki procesu rozszerzenia, zarówno z państwami Bałkanów Zachodnich, jak i z państwami Partnerstwa Wschodniego. Konsekwentnie dąży do optymalnego rezultatu – tj. decyzji o rozpoczęciu negocjacji akcesyjnych z Ukrainą i Mołdawią podczas Rady Europejskiej jeszcze w grudniu br.

