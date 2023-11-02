Финансовые новости: 03 ноября 2023 года состоится депозитный аукцион АО “Корпорация “МСП”

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –

Параметры отбора заявок. Дата проведения отбора заявок 3 ноября 2023 г. Валюта депозита Рубли – Максимальный размер средств Корпорации, размещаемых на банковские депозиты, млн руб. 810. Срок размещения, дней32. Дата внесения средств 3 ноября 2023 г. Дата возврата средств 5 декабря 2023 г. Минимальная процентная ставка размещения, % годовых 14,0 Условия заключения договора банковского депозита, срочный или особый – Срочный. Минимальный размер размещаемых средств для одной заявки, млн руб.810. Максимальное количество заявок от одной кредитной организации, шт.1. Форма отбора заявок, открытая или закрытая – Открытая. Расписание отбора заявок (по московскому времени). Место проведения отбора заявок ПАО Московская Биржа Прием заявок: с 10.30 до 10.50. Заявки в предварительном режиме:с 10.30 до 10.40. Заявки в режиме конкуренции: с 10.40 до 10.50. Формирование сводного реестра заявок: с 10.50 до 11.10. Установление процентной ставки отсечения и (или) признание отбора заявок несостоявшимся: с 11.10 до 11.30. Направление кредитным организациям оферты на заключение договора банковского депозита: с 11.30 до 13.00. Получение от кредитных организаций акцепта оферты на заключение договора банковского депозита: с 11.30 до 13.30.

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