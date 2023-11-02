Финансовые новости: По ценным бумагам SPBE проводится дискретный аукцион

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –
SPBE
СПБ Биржа
По состоянию на 20:46:00 текущая цена составила 127.5 руб. (Отклонение – 20.51 %).
Произошло снижение на 20.00 % и более в течение 5 минут подряд текущей цены акций от цены закрытия предыдущего торгового дня (160.4 руб.).
В Режиме основных торгов T+ будет проводиться дискретный аукцион (ДА) с 20:50:00.
В остальных безадресных режимах торгов в период проведения ДА торги проводятся в соответствии с установленным регламентом.
Окончание ДА и возобновление торгов в 21:20:00.
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