СГК и Новосибирский университет намерены сотрудничать в «оцифровке» энергоинфраструктуры Новосибирска

2 ноября в рамках научно-производственного форума «Золотая долина» заключено соглашение о сотрудничестве между Новосибирским государственным университетом и Сибирской генерирующей компанией. СГК и НГУ будут совместно работать над проектами в сфере цифровой энергетики, включая цифровизацию тепловой инфраструктуры и электротранспорт, также СГК готовы участвовать в качестве индустриального партнера НГУ в создаваемом на базе университета Центре искусственного интеллекта.

Многие годы в энергетике (как и в других отраслях) преобладал тренд на приобретение готовых решений за рубежом как более дешевой и быстрой альтернативе инвестирования в собственные разработки. Санкции и уход с российского рынка западных компаний привели к тому, что многие компании столкнулись с проблемами при обновлении своего программного обеспечения и технической поддержки оборудования, что вновь повысило интерес со стороны промышленности к российским разработчикам и ученым.

Одновременно государство предложило механизм частно-государственного партнерства, в рамках которого бюджет берет на себя частичное финансирование работы научных коллективов по заданию конкретных хозяйствующих субъектов в их интересах. Определение участников таких программ осуществляется на конкурсной основе. И соглашение, заключенное между НГУ и СГК, направлено на участие в одном из таких конкурсов.

— Мы видим большой потенциал в цифровизации и интеллектуализации производства. Наша компания уже занимается такими проектами. Ожидаем, что сотрудничество с НГУ и другими партнерами позволит придать этой работе больший масштаб, способствовать увеличению экономической эффективности, повышению качества теплоснабжения наших потребителей; сделать труд коллектива более безопасным и рациональным. А если взглянуть шире, то в основе нашего сотрудничества с наукой — стремление обеспечить комфорт человека и участвовать в развитии нашей отрасли, — подчеркнул Павел Барило, исполнительный директор СГК.

Следующим шагом после подписания соглашения должны стать подготовка пакета документов (договор, техническое задание и др.), которые необходимо приложить к заявке на участие в конкурсе. Эта работа должна завершиться до конца ноября, и, в случае успеха, проект в сфере цифровизации энергетической инфраструктуры Новосибирска с использованием технологий искусственного интеллекта получит государственную поддержку, покрывающую более половины расходов. Важно отметить, что НГУ в этом проекте выступает головной организацией консорциума, в который также войдет ряд научных институтов и высокотехнологичных предприятий.

За это время должны быть разработаны и установлены решения, призванные повысить эффективность работы объектов теплоэнергетики, входящих в структуру СГК, уменьшить потери тепла и издержки в системе. В частности, обеспечить возможность подключения к теплоснабжению нового жилья без необходимости строительства новых источников генерации.

Как отмечают авторы проекта, решения, которые докажут свою эффективность на практике, в дальнейшем могут внедряться и в других городах. Для Новосибирского университета эта работа также станет большим, чем просто выполнение заказного комплекса НИОКР.

— Исследования и разработки в сфере искусственного интеллекта являются одним из приоритетных научно-исследовательских направлений университета, и здесь уже есть значимые достижения. Мы видим, что эта сфера активно развивается и есть запрос на сотрудничество в этом направлении со стороны индустриальных партнеров. Цифровая трансформация энергетической инфраструктуры обозначена в качестве одного из приоритетных направлений развития на уровне Правительства и Минэнерго Российской Федерации. Компании ТЭК активно участвуют в проектах, направленных на внедрение цифровых технологий и платформенных решений, которые способствуют повышению эффективности и безопасности энергетической отрасли. Для нас как для университета это важно, так как мы не только обеспечиваем дополнительные возможности для обучения наших студентов по перспективным направлениям, но и принимаем активное участие в решении стратегических задач экономического развития страны, — прокомментировал Михаил Федорук, ректор Новосибирского государственного университета.

