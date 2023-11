«РН-Юганскнефтегаз» провел рекордное количество операций гидроразрыва пласта за месяц

Source: MIL-OSI Russian Language News

«РН-Юганскнефтегаз», крупнейший нефтедобывающий актив НК «Роснефть», в течение календарного месяца провел 950 операций гидроразрыва пласта (ГРП). При этом одним флотом было выполнено 120 ГРП за отчетный период, что является лучшим отраслевым показателем. Достижение рекордных результатов стало возможным благодаря развитию корпоративного нефтесервиса «Роснефти», увеличению количества флотов ГРП, повышению среднемесячной выработки на флот, а также выполнению программы опытно-промысловых работ.

Развитие технологического потенциала – один из ключевых элементов Стратегии «Роснефть-2030». Компания уделяет приоритетное внимание инновационной деятельности и использованию прорывных научных подходов, определяя технологическое лидерство как ключевой фактор конкурентоспособности на нефтяном рынке.

«РН-Юганскнефтегаз» – лидер в проведении гидроразрыва пласта среди добывающих предприятий НК «Роснефть». Гидроразрыв пласта проводится как на новых скважинах, так и на базовом фонде для интенсификации добычи нефти. Технология позволяет предприятию восполнять ресурсную базу, а также эффективно разрабатывать новые запасы углеводородов.

«РН-Юганскнефтегаз» также установил новые рекорды по количеству закачанного пропанта – более 86 тыс. тонн в месяц. Объём закачки в ходе многостадийного ГРП на горизонтальной скважине Южно – Сургутского месторождения составил 360 тонн пропанта на стадию.

Многостадийный ГРП применяется для увеличения площади охвата продуктивных пластов, в том числе в интервале горизонтальных участков скважин. Подбор параметров для проведения геолого-технических мероприятий специалисты предприятия ведут в корпоративных программных продуктах «Роснефти» – «РН-ГРИД» и «РН-СИГМА».

Справка: ООО «РН-Юганскнефтегаз» – ключевой актив НК «Роснефть». Предприятие ведет разработку месторождений на 41 лицензионном участке в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре общей площадью свыше 22 тыс. км2. Накопленная добыча нефти с начала деятельности предприятия составляет более 2,6 млрд тонн.

